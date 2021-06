Bofetada de Roger Waters a Mark Zuckerberg: así se negó a uso de su música en promoción de Instagram

“¡Fuck you! No fuck you way! (Jódete. De ninguna manera)”: con esas palabras, Roger Waters recordó en un conversatorio en defensa de Julian Assange la manera en que le negó a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, el uso de una de sus famosas canciones para promocionar Instagram.

Además, Waters, uno de los creadores de la mítica banda de rock inglés The Pink Floyd calificó al director ejecutivo de Facebook como "uno de los idiotas más poderosos del mundo".

Según contó Waters, Zuckerberg le envió una carta en la que le hacía saber que pretendía usar la pieza 'Another Brick in the Wall, Part 2' a cambio de "una enorme cantidad de dinero".

“Jódete. De ninguna manera”, fue su respuesta.

El artista dijo que el objetivo del polémico empresario estadounidense es "hacer que Facebook e Instagram sean aún más grandes y poderosos de lo que ya son", llevar a cabo actos de censura y "evitar que la historia sobre Julian Assange llegue al público en general".

Acerca de la censura, precisamente en Colombia ha habido denuncias de presuntos hechos de silenciamiento en esas redes sociales a algunas publicaciones sobre el paro nacional.

Julian Assange, de 49 años, está detenido en el Reino Unido bajo de cargos por espionaje y piratería informática.

En 2010 dio a conocer cientos documentos militares secretos y cables diplomáticos sobre las actividades de Estados Unidos en las guerras en Irak y Afganistán, datos revelados en el portal de filtraciones WikiLeaks.

Assange fue detenido en abril del 2019 en la Embajada de Ecuador en Londres, luego de que el gobierno de Lenín Moreno decidiera retirarle el asilo.