La carta que el papa Francisco le escribió a un corresponsal de Noticias Caracol

Tener de cerca al papa Francisco es una cosa complicada de lograr, pero encontrárselo de camino a casa y que de su puño y letra le envíe una carta es una situación que parece sacada de una novela de ficción. Pero por más inverosímil que suene, un corresponsal de Noticias Caracol en El Vaticano hizo realidad este momento.

Javier Martínez-Brocal fue el afortunado. Cuenta que iba para su casa cuando se vio sorprendido por la visita del papa Francisco a una tienda de discos . El reportero no perdió la oportunidad y grabó con su celular al pontífice.

La noticia fue divulgada y Javier, consciente de lo celoso que puede llegar a ser Francisco con el tema de la privacidad, le escribió un correo en el que le manifestaba su pena por ser “quien le ha cazado”. Al mismo tiempo, le dijo: "Piense que esta noticia ha hecho sonreír a personas en todo el mundo".

"Yo siento que el papa sintonizó con eso”, reflexionó este lunes el corresponsal de Noticias Caracol.

Esa sintonía se manifestó a través de una carta que, de su puño y letra, le escribió el mismísimo Francisco. Este fue el mensaje:

Señor Javier Martínez-Brocal

Muchas gracias por su correo tan noble y tan hermoso.

Pero no me negará que fue una 'bruta sorte' (mala suerte) -como dice la Señora del Serrallo- que, después de tomar todas las precauciones, justo había en el lugar un periodista esperando a una persona en la parada de taxis. No hay que perder el sentido del humor.

Gracias por su comprensión hacia los vendedores de música.

Lo que más extraño en esta Diócesis es no poder callejear, como lo hacía en Buenos Aires, yendo caminando de una parroquia a otra.

Gracias por cumplir con su vocación, aunque sea poniendo en dificultad al Papa.

Le deseo un buen y sereno año 2022. Que Jesús lo bendiga y la Virgen Santa lo cuide. Y, por favor, no se olvide de rezar por mí. Lo hago por Usted. Fraternalmente, Francisco.

Aunque la carta fue escrita por el papa, a Javier Martínez-Brocal le llegó por vía digital. Este afortunado periodista espera respuesta de El Vaticano para poder tenerla en físico y atesorarla como una de sus mejores historias.