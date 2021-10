La carta que una mamá le escribió a su hijo feminicida: “¿En qué momento te volviste un asesino?”

La activista mexicana Frida Guerrera compartió en sus redes sociales la carta que una mamá le escribió a su hijo feminicida, quien asesinó a gran parte de su familia en noviembre de 2020.

Yiyari y Diana tenían 12 y 7 años cuando murieron a manos de “la persona que se supone las cuidaría y las defendería de todo peligro”, dijo la adolorida madre en otra misiva que también dedicó a sus hijas muertas.

Érika, nombre con el que se identificó la mujer, también le contó la activista la historia de Braulio, el adolescente que causó la desgracia de su familia.

El joven, que para la época de los homicidios tenía 17 años, nació en el año 2003.

“Quiero que sepas que desde que estuviste en mi vientre te quise tanto”, comienza diciendo la carta que una mamá le escribió a su hijo feminicida.

Érika afirmaba en la carta que el joven fue un niño hiperactivo.

“Llegaste a la adolescencia y empezaste a cambiar. Tu inestabilidad, tu no querer estudiar, de agarrar dinero, de hacer lo que tú quieres y de quitarles la vida a tus hermanas y a tu hermano… ¿En qué momento cambiaste tanto, en qué momento te volviste un asesino?”, se lee en la carta que una mamá le escribió a su hijo feminicida.

Según reveló el medio TV Azteca, la mujer tuvo tres hijos con el mismo hombre, pero se separaron y ella se mudó al municipio de Tecámac, en el Estado de México. Cuando el joven cumplió 12 años decidió regresar con papá.

No obstante, Braulio volvió con su mamá, que ya convivía con otra pareja y había tenido otro niño, que estaba a punto de cumplir 2 años.

El bebé falleció y aunque la autopsia señalaba que había sido “muerte de cuna”, una de las hijas le dijo a Érika que el joven entró al cuarto del bebé, lo tapó con una cobija y lo durmió “a fuerzas”.

Braulio volvió a irse de la casa, pero en noviembre de 2020 regresó diciendo que su papá lo maltrataba.

La madre, que ahora vivía sola con sus hijas, salió un día a trabajar y al llegar hacia la medianoche descubrió a su hijo mayor estrangulando a una de sus hermanas.

Cuando quiso detenerlo, él la atacó y la apuñaló. “Perdí el conocimiento más de nueve horas”, dijo la mujer, que al despertar vio a sus niñas muertas y Braulio había escapado.

El pasado 20 de septiembre, el adolescente fue sentenciado a 5 años de cárcel, condena que se le dio por ser menor de edad.

En la carta la mamá afirma: “Sabes que me dejaste muerta en vida con la ausencia de mis niñas, de mi niño, del saber que estás en ese lugar donde sé que no estás bien. No sabes cómo se me rompe el alma de sentir esta enorme soledad y tristeza, tristeza que me acompañará toda mi vida”.

Érika también les escribió a sus hijas asesinadas:

Las amo con todo mi corazón, me hacen tanta falta. Mi vida no tiene sentido sin ustedes. Me siento muy triste de saber tantas monstruosidades que les hizo la persona que se supone las cuidaría y las defendería de todo peligro.

“Sé que están con su hermanito, como también sé que en algún momento nos volveremos a ver y seguir siendo tan felices como lo éramos”, finaliza.