La crudeza del río Bravo: dos migrantes mueren ahogados luchando contra el fango

Una nueva tragedia muestra al mundo los riesgos a los que se exponen los migrantes intentando pasar hacia los Estados Unidos a través del río Bravo. Dos personas murieron, atrapados entre el lodo y la vegetación, cuando estaban cerca de alcanzar la orilla en el país norteamericano.

Los gritos desesperados de un niño alertaron sobre lo que sucedía a las orillas del río, el afluente al que muchos migrantes se arriesgan a saltar en busca de empezar una vida en los Estados Unidos. Allí había tres migrantes, un haitiano y dos venezolanos, que intentaban mantenerse a flote.

Jackson, de origen haitiano, y Carlos, que provenía desde Venezuela, quedaron atrapados en medio del lodo y la vegetación, mientras se halaban y empujaban en un intento por sobrevivir. Finalmente, sus esfuerzos no rindieron fruto y empezaron a hundirse.

Hasta el sitio llegaron los familiares de Carlos y horrorizados presenciaron toda la situación sin la posibilidad de hacer algo por salvarlo. Un migrante que vio lo sucedido señaló que "él estaba pidiendo auxilio, ayuda. Entonces los demás amigos, que estaban del otro lado, también estaban pidiendo ayuda, pero no, en ese momento no había nadie que los ayudara, estaba todo metido en el agua".

Tras un rato, Carlos y Jackson no volvieron a aparecer en la superficie del agua y, según las autoridades, fue imposible recuperar sus cuerpos. Esta es solo una de las historias que reflejan la complicada situación que se vive en la frontera sur con Estados Unidos, donde los últimos días se ha registrado el cruce de más de 10 mil migrantes sin importar los peligros.

Incluso madres con niños pequeños se arriesgan a realizar esta travesía. Una de ellas fue encontrada en el agua, agotada y con un niño en brazos, pidiendo auxilio a los miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos.

"No me abandonen aquí", les gritaba la mujer a los guardias que se encontraban en un bote, a unos metros de ella, pero que al final se alejaron sin socorrerla.

Priscilla Lugo, directora de la organización Latino Justice para los derechos civiles, fue testigo de ese hecho y aseguró que "por lo que vi, no parecía que estuvieran interesados en ayudarla. Ella lloraba, decía repetidamente. 'Por favor, ayuda, por favor, ya no puedo seguir'. No sé cuál era el propósito de que ellos estuvieran allí si no era para brindar ayuda o para detenerlos".

Al respecto, la Guardia Nacional de Texas se pronunció ante las imágenes que causaron indignación y señalaron que varios de sus soldados se acercaron en el bote y determinaron que no había signos de problemas médicos, lesiones o incapacidad. Con eso en mente, concluyeron que la madre y el niño podían llegar a la orilla.

Con historias como estas, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, le prometió recientemente a Washington que reforzará las medidas migratorias ante el desbordado flujo de personas que intentan pasar a los Estados Unidos.