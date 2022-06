La despidieron de un supermercado y destrozó una estantería de vinos: ¿por qué la furia?

En redes sociales se viralizó un video de una joven que destrozó la estantería de vinos de un supermercado luego de que la despidieron. Según el medio Todo Noticias , el incidente habría tenido lugar en la ciudad de Rafaela, Argentina. Evelyn Roldán, protagonista de esta grabación, decidió dar su versión de los hechos.

La joven mencionó que las imágenes de este video fueron recortadas a “conveniencia de los dueños”, porque ella habría intentado hablar con ellos. Además, aseguró que mientras trabajó allí fue víctima de malos tratos.

Publicidad

Evelyn Roldán empezó diciendo que trabajaba de manera informal y que su salario dependía de sus tareas en el supermercado. "Me pagaban 52 mil pesos ($1.654.000 pesos colombianos aproximadamente) al mes por 9 horas al día, de lunes a sábados", sostuvo para el programa Mediodía Noticias .

"Cuando reclamábamos, la encargada nos decía ‘si no les gusta ahí tienen la puerta, váyanse. Mi familia me veía como llegaba triste del trabajo, llorando. La pasé mal", dijo.

Paso en #Rafaela | Una ex empleada del Supermercado "Apolo", quien fuera despedida, fue a reclamar una deuda y ante la negativa de los propietarios, decidió descargarse arrojando de las gondolas las botellas de vinos. pic.twitter.com/325fHijjHF — Gustavo M. Alfaro (@GMALFARO) June 14, 2022

Sobre el incidente en el que destrozó la estantería de vinos, Evelyn expresó que "en ese momento me cegó el enojo, la bronca, el tragarme los maltratos, los retos, el ninguneo, y hasta ‘manotazos’ o insultos por no perder el trabajo. Me arrepiento porque yo no quería que llegara a tanto".

Todo Noticias informó que los empleadores realizaron una denuncia y Evelyn estuvo detenida por 30 horas. Por estos hechos se le abrió una investigación por "daños y amenazas". La joven afirmó que cumplirá con todas las sanciones que le impusieron debido a sus acciones, informó el medio.

Publicidad

Finalmente, Evelyn aseguró que dicho supermercado no cumple con las normas necesarias, incluso dijo que hace un año un niño se electrocutó cuando trató de abrir una nevera. "Está todo en mal estado, son todas cosas viejas que no arreglan. Esa vez se clausuró y al otro día se volvió a abrir", concluyó.