La dura advertencia de periodista a Fernando Villavicencio: “¿Vio cómo acabó Luis Carlos Galán?”

Hay conmoción en Ecuador y Latinoamérica por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio tras un mitin en Quito. El periodista Carlos Vera escribió en su cuenta de Twitter. “Se lo advertí… que Dios lo guarde”, haciendo referencia a una entrevista con Villavicencio, en la que le recordaba lo que ocurrió en Colombia con Luis Carlos Galán.

“Usted se va a armar con una cantidad de enemigos y de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar, ¿no es mejor estabilizar el país y dejar eso para el segundo periodo?”, le dijo Vera a Fernando Villavicencio.

El candidato, convencido de su férrea lucha contra el narco en Ecuador, contestó: “Dejar un barco conducido por delincuentes y yo voy a tener 10 millones, 18 millones de amigos y unos 40 mil HDP y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y un país entero con educación, con salud, con obra pública, me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada, no pierdo nada, no tengo nada que perder”.

Vera le replicó: “Sí, puede perder la vida”.

Publicidad

Villavicencio insistió: “No tengo nada que perder y todo que ganar”. Pero el periodista manifestó: “¿Sabe que es lo más importante para que usted cumpla su plan?, que esté vivo, que llegue al poder. ¿Si vio cómo acabó Luis Carlos Galán en Colombia?”.

El presidenciable respondió “pero por supuesto”, sin embargo, reafirmó: “La gente de este país, lo único que necesita es un liderazgo valiente y honesto, cuando hay ese liderazgo se puede conquistar todo”.

Carlos Vera no dudó en cuestionarlo una vez más: “¿No cree que para cumplir lo primero que necesita es sobrevivir? No tranzar, no negociar, sobrevivir”.

Publicidad

La respuesta de Villavicencio fue: “Los que tranzan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado”.

Se lo advertí…que Dios lo guarde. pic.twitter.com/EPWZUc0PDh — Carlos Vera (@CarlosVerareal) August 10, 2023

Una película de terror

Una "película de terror" vivió Ecuador cuando una ráfaga de disparos acabó con la vida de Fernando Villavicencio. Su muerte encendió los reclamos por la criminalidad que azota al país.

"Vivimos una película de terror, con metralletas se dispararon 30, 40 disparos, vimos caer heridos, sé que hay algunos fallecidos, y dolorosamente el asesinato de Fernando", declaró a la prensa Galo Valencia, tío del presidenciable.

Dentro del colegio donde había estado Villavicencio, sus seguidores se echaron al piso para protegerse de las balas y otros corrieron desesperados. En el suelo quedaron rastros de sangre.

Publicidad

Un policía fue socorrido por varias personas luego de quedar tendido en la calle herido. En un cruce de balas un sospechoso quedó malherido y murió más tarde en una unidad de la Fiscalía.

"Fernando, valiente. Fernando vivirás por siempre", gritaban consternados los seguidores de Villavicencio, uno de los candidatos favoritos a la presidencia y conocido por sus denuncias de corrupción, especialmente del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).