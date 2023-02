La dura travesía de una colombiana que sobrevivió a accidente en Panamá: "Vio morir personas"

Noticias Caracol pudo contactar a la familia de una colombiana, Lady Katherine García, de 35 años, que sobrevivió al accidente de tránsito en una carretera de Panamá en el que fallecieron 40 personas.

Lady, como miles de colombianos, salió de su casa ubicada en el sur de Bogotá, en busca del llamado ‘sueño americano’; sin embargo, se vio truncado por este trágico accidente en Panamá. Carolina, su hermana, indicó que por el momento la mujer se encuentra en delicado estado de salud, pero no tiene mucha información sobre ella.

“Lo poco que hemos sabido fue porque llamamos al hospital donde ella se encuentra recluida en este momento y lo único que nos pudieron decir es que ya había salido de cirugía. Le tuvieron que poner tornillos en la cadera, no sé si tiene las dos piernas fracturadas o una sola”, indicó la hermana de la colombiana.

Lady partió el pasado lunes, 6 de febrero de 2023, rumbo hacia los Estados Unidos. Su primer destino fue Medellín, para posteriormente dirigirse a Necoclí, Antioquia, y desde allí comenzó su travesía por la selva del Darién.

“Ahí perdemos contacto con ella y volvemos a tener contacto con ella el día domingo, donde nos dice que la tienen retenida los militares panameños, pero ellos les han dicho que el lunes, a las once de la mañana, ellos ya van a pasar la frontera hasta Panamá, donde iban agarrar el bus que los llevaría hasta Costa Rica, este sería el próximo destino en su recorrido”, agregó Carolina.

Lady, antes de subirse al bus que se accidentó, le envió un mensaje a su familia en el que decía que afortunadamente ya había pasado lo más duro, que fue el cruce de la selva del Darién, ya que reveló que durante el recorrido vio morir gente ante la dificultad del clima, por los animales, pero lo más duro para ella fue la cantidad de personas fallecidas que se encontraron por el camino.

“Ella en total llevaba más o menos 1.100 dólares, que era, pues, era lo destinado y con lo que a ella le dijeron que más o menos iba a llegar, quizá hasta México. Nosotros teníamos pensado enviarle el dinero que le iban a cobrar hasta pasarla a Estados Unidos”, indicó la hermana de Lady.

La familia de esta colombiana le hace una solicitud especial al Gobierno nacional y a Cancillería de Colombia para que le ayuden a llegar a Panamá, pues en el país centroamericano no tienen allegados ni parientes con quien alojarse y no saben cuántos días van a estar allá acompañando a Lady ante la difícil situación que está viviendo.

“Yo estuve en la Cancillería y allá no me dieron ninguna información, en sí ellos no tenían como una base para darme información sobre el accidente, entonces ese el pedido que hacemos al Gobierno y a la Cancillería, que nos ayude cuando estemos en Panamá”, expresó Carolina.

Por su parte, el Gobierno colombiano expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno panameño y también envió "sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, colombianas y de varios países hermanos".