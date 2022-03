La guerra Rusia-Ucrania se vive como una partida de ajedrez

El ajedrez, vieja metáfora de la guerra, fue uno de los instrumentos de la Unión Soviética para demostrar poderío y superioridad intelectual. La guerra Rusia-Ucrania se puede interpretar como una partida de este antiguo juego. El 24 de febrero de 2022, el líder ruso Vladimir Putin inició la partida más difícil y arriesgada de su ya largo régimen. Invadió Ucrania con toda la fuerza de su alineación, desafiando un rival aparentemente débil. Pero en ese complejo tablero hay muchas más fuerzas en juego y se disputan, ni más ni menos, el respeto a la soberanía de las naciones y las reglas de la seguridad en Europa, que ya vivió la devastación de dos guerras mundiales.



En línea con ese lenguaje, hablamos con la voz de un gran maestro del ajedrez. Es ucraniano y tuvo que abandonar Kiev. Ahora es uno de los casi tres millones y medio de desplazados de este duelo cruel. “Empecé a jugar cuando aún no cumplía cuatro años. Le pedí a Santa Claus que para el nuevo año deseaba un ajedrez. No sé por qué, pues mis padres no jugaban ajedrez, ni mis abuelos. Así que ¿por qué lo elegí? No lo sé. Creo que fue el destino. Todavía creo que eso es”, dice Kirill Shevchenko, gran maestro ucraniano de ajedrez.

Era un helado diciembre de 2005 en Kiev. A orillas del río Dniéper, un futuro campeón daba sus primeros y tímidos pasos de peón que pronto empezaría a ganar y a hacerse un lugar entre los grandes: “Mi nombre es Kirill Shevchenko, soy gran maestro ucraniano, el más joven en Europa, tengo 19 años”.

Hace menos de tres meses, el joven Kirill celebraba en Letonia y Eslovenia dos grandes triunfos, entre ellos el campeonato europeo por equipos. Pero los aplausos y la admiración por su inteligencia y su destreza fueron silenciados por las bombas.

“El primer día nos despertamos pasadas las cuatro de la mañana por el sonido de las explosiones. Rápidamente reunimos nuestros documentos y nos fuimos al sótano. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, los fragmentos de un proyectil impactaron un edificio que está localizado a solo unos metros de nosotros. Esa fue la razón por la cual nos fuimos de Kiev”, contó.

Mis padres decidieron sacarnos a mí y a mi hermano menor, que tiene once años. Así que finalmente tomé una foto de mis trofeos, de mis medallas de oro del campeonato europeo, porque no sé si volveré a casa alguna vez Kirill Shevchenko, joven campeón de ajedrez

Kiev arde. Y los sueños de Kirill están cercados por las llamas, así como los demás de un centenar de niños y jóvenes ya se apagaron para siempre. Los de una generación entera estarán sembrados de minas recuerdos oscuros que acecharán en los recodos. Trampas empeñadas en convertirlos en pesadillas.

Los Shevchenko ahora están en Vinnytsia, un lugar más seguro cerca de la frontera entre Ucrania y Moldavia. Más seguro, si se puede decir.

Dos ajedrecistas luchan desde orillas distintas

La invasión a ucrania enfrenta a dos de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, dos soviéticos. Anatoly Karpov y Gary Kaspárov están de nuevo en lados opuestos de un tablero, esta vez ideológico.

Karpov, ahora legislador de la duma, aprobó la operación militar de Vladimir Putin. Kaspárov, ahora nacionalizado croata, escritor y activista político, la condena y reclama mano dura: “Nunca en la historia un dictador fue detenido con la moderación. Estamos en guerra, y no solo estamos defendiendo a Ucrania, estamos defendiendo el orden mundial, la seguridad y nuestra civilización. Putin es una amenaza existencial. Lo he estado diciendo durante años, pero ahora podemos verlo. Está cometiendo crímenes de guerra y no le importa. En realidad, incluso se enorgullece de poder cometerlos sin que el mundo libre lo castigue instantáneamente. Entonces, reconociendo este hecho, ahora deberíamos considerar la estrategia”.

Junto a Kaspárov, en carta abierta a Vladimir Putin, una larga lista de grandes maestros clamó que la sangrienta partida pare ya. Ellos, que al menos en el régimen soviético gozaban de gran respeto y consideración moral, sentencian: «El ajedrez te enseña a responsabilizarte de tus acciones; cada jugada tiene valor y un error puede conducirte a un punto fatal de no retorno. Esto solía ser un deporte, pero ahora las vidas humanas, los derechos humanos y las libertades, la dignidad humana, el presente y el futuro de nuestros países están en juego».