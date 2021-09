La historia de la mujer que se disfrazó y dio con el paradero de los asesinos de su hija

Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez fue una valerosa mujer que durante tres años luchó para dar con el paradero de los asesinos de su hija en México . Entre 2017 fue encuestadora, trabajadora de la salud y hasta funcionaria electoral. En realidad, eran disfraces para ir a la caza de los culpables.

La historia de esta valerosa mujer empezó en 2015, cuando su hija Karen, de 20 años, fue secuestrada por hombres armados. Aunque pidieron un rescate, finalmente la asesinaron.

Desde ahí, Miriam se propuso buscar justicia y empezó una cruzada para dar con los culpables. Según The New York Times, que reveló la historia hace unos meses, esta madre se hizo pasar por funcionaria y hasta cambió su nombre en varias ocasiones para no levantar sospechas. Eso sí, cargaba un arma de fuego, pues sabía que trataba con maleantes.

“Se cortó el pelo, se lo tiñó y se disfrazó de encuestadora, trabajadora de la salud y funcionaria electoral para conocer sus nombres y direcciones. Inventó excusas para encontrarse con sus familias, abuelas desprevenidas y primas que le dieron detalles, por pequeños que fueran. Escribió todo y lo metió en su maletín negro de la computadora, construyendo su investigación y rastreándolos, uno por uno”, indicó el diario estadounidense.

Una de sus capturas fue a un miembro del cartel Los Zetas, un florista a quien encañonó con su pistola para que se entregara: “si te mueves, te disparo”.

Entre 2014 y 2017, Miriam logró ayudar a detener a diez sospechosos. Desafortunadamente, tras una fuga de presos de la cárcel en la que estaban los señalados asesinos de su hija, a esta madre la mataron. Aunque había advertido que su vida corría peligro, no hubo acompañamiento.

Meses después dos hombres fueron arrestados por el crimen de Miriam Rodríguez y un tercer sospechoso dado de baja durante un tiroteo.

La increíble historia de esta madre que hizo de todo para dar con el paradero de los asesinos de su hija fue llevada al séptimo arte bajo el título de ‘La Civil’, una cinta que fue aplaudida en el reciente Festival de Cannes.