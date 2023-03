La historia de la Virgen en Italia a la que le atribuyen llanto y supuestas apariciones

Trevignano Romano es un pueblo en la región de Lacio, Italia , donde por cinco años creyentes de la Virgen María han llegado a las orillas del lago Bracciano con la esperanza de presenciar un milagro.

Todo inició con Gisella Cardia, una mujer de 53 años, quien “afirma ver a la Virgen y recoger regularmente sus mensajes para la humanidad una vez al mes”, según medios italianos.

A su vez, Gisella contó haber visto con sus propios ojos una estatua de la Virgen que lloraba lágrimas de sangre y haber experimentado la pasión de Cristo sobre su propio cuerpo durante la cuaresma, como lo reseña el portal Corriere della Sera.

Esta semana, a través de Twitter, el programa Mattino5 del Canale 5 difundió algunas imágenes que han registrado los creyentes de las supuestas apariciones, en una de las que se puede observar una figura de cruz en el cielo.

Madonna di Trevignano, Ecco le immagini delle presunte apparizioni in cielo mandate da alcuni fedeli#Mattino5 pic.twitter.com/SJc9tuOPmj — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2023

“Cuando vi las fotos de la Virgen y la cruz estuve tres días enferma, no lo podía creer. Muchos se burlaron de mí, pero estoy tranquila, no he alterado nada, apenas puedo usar el teléfono”, exclamó una creyente al programa Mattino5.

Gisella y su esposo fundaron una organización sin ánimo de lucro que recibe donaciones de algunos fieles con motivo de la Virgen de Trevignano.

Mientras unos aseguran que lo que han presenciado es obra de Dios, hay escépticos para quienes todo tiene una explicación y no es divina.

¿Qué dice la Iglesia sobre las supuestas apariciones de la Virgen?

Según informó Corriere, “el pasado 7 de marzo, la Diócesis de Civita Castellana anunció una investigación para profundizar en la posible fenomenología de los hechos y comprender si los hechos tienen un carácter sobrenatural. Como en otras circunstancias similares, la posición de la Iglesia es de prudencia, pero la adhesión popular no parece verse afectada”, dijo el medio citado.

Lorenzo Montali, profesor de psicología social en la Universidad de Milano Bicocca y vicepresidente de Cicap, el Comité Italiano para el Control de Declaraciones sobre Pseudociencias, explicó que “hay varios factores que pueden empujar a las personas a creer en videntes y prodigios. Algunos tienen poderosas motivaciones. En primer lugar, están los que tienen un problema, algo que preguntar: muchos de los fieles que vemos en estos contextos tienen, por ejemplo, un duelo grave o un familiar gravemente enfermo”.