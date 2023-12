Un hombre fue liberado luego de permanecer 19 años tras las rejas por un crimen que no cometió. Para Marvin Haynes, su cumpleaños número 36 fue como un renacimiento. Ese día se enteró de la decisión de un juez de anular la condena por homicidio por la que estuvo preso durante tanto tiempo.



"Estoy tan emocionado de ver a mi familia, han pasado años desde que vi a muchos de ellos. No he visto a mi mamá en tres años, desde que sufrió su derrame cerebral. Pasar por esto y no poder verlos... y ha sido una lucha, pero me alegro de estar aquí", dijo el pasado 11 de diciembre Marvin Haynes al ser absuelto.

Entre abrazos y gritos fue recibido por sus seres queridos.

Cuando tenía apenas 16 años, Marvin Haynes fue acusado de matar a tiros a un hombre durante un robo en una floristería en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos.

El caso en su contra se basó casi por completo en relatos de testigos. Uno de ellos dijo que nunca pudo ver bien al sospechoso y otro luego se retractó de su testimonio. Ahora la fiscalía local califica la condena como una terrible injusticia.



"No hubo pruebas forenses como huellas dactilares o ADN. No hubo ningún video que lo conectara con el crimen. El arma homicida nunca fue recuperada”, dijo Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin.

Publicidad

Con la ayuda de Great North Innocence Project, una organización dedicada a liberar a aquellos condenados injustamente, Hayes logró que su caso fuera revisado nuevamente.

"Necesitamos apuntar nuestra atención hacia otras personas inocentes condenadas injustamente y actuar con urgencia", fue el llamado que hizo el hombre que volvió a la libertad.

Marvin Haynes manifiesta que no guarda rencores. Afirma que ahora se enfocará en compartir con sus seres queridos y seguir adelante.