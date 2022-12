“La incapacidad no se resuelve con la ley habilitante”: Henrique Capriles

Capriles ofreció este miércoles una rueda de prensa en la que manifestó su rechazo a los poderes especiales para gobernar por decreto durante un año concedidos ayer a Maduro por la Asamblea Nacional (AN) con una Ley Habilitante, mecanismo previsto constitucionalmente para que el presidente legisle sin control parlamentario.

"La incapacidad no se resuelve con una Ley Habilitante", dijo hoy el también gobernador del céntrico estado Miranda, quien aseguró que estos poderes especiales no resolverán la "crisis económica" que, según dijo, sufre el país, ni la escasez de productos como la leche o el pollo ni la inseguridad.

"De repente este Gobierno cree que por decreto va a llevar la vida de todos, eso es lo que tenemos que frenar", apuntó, antes de llamar una vez más a votar contra el oficialismo en las elecciones municipales del 8 de diciembre.

Maduro pidió los poderes especiales al Parlamento el pasado 8 de octubre afirmando que los necesita para luchar contra la corrupción y la "guerra económica" que, según dice, le ha declarado el empresariado en alianza con la oposición.

"Con la Habilitante no se resuelve la crisis económica, no se necesita porque si usted tiene mayoría en la Asamblea Nacional ¿para qué necesita una Habilitante?", dijo al recordar que el chavismo tiene mayoría absoluta en el Legislativo.

La AN aprobó los poderes especiales con los dos tercios justos que exige la Constitución para su aprobación, gracias al voto favorable de un diputado que sustituyó a una legisladora chavista disidente a la que hace una semana se le allanó la inmunidad parlamentaria para ser procesada.

Capriles felicitó a los diputados opositores por no dejarse "comprar" por el oficialismo para obtener el voto que le faltaba en el Parlamento.

Dijo, además, que todo lo que ha pasado "en las últimas horas", en referencia a la Habilitante, no tiene otro objetivo que el de desanimar a la población que rechaza al Gobierno para que no proteste, para que no vaya a votar en los comicios municipales.

"La lucha no ha terminado y aquí hoy más que nunca nadie puede rendirse, este es el momento de levantarse con fuerza", dijo antes de invitar a las marchas que dijo se celebrarán en los 335 municipios del país.

"Yo los invito a todos los venezolanos que sufren la crisis, a todos los que sienten que a este país el Gobierno quiere destruirlo, el sábado 23 de noviembre, a una jornada de protesta en toda Venezuela", convocó.

El opositor indicó que, la del sábado, será una movilización "contra la crisis económica, contra el desabastecimiento, contra la inseguridad" y contra el Gobierno que finalmente, ha dicho, es quien "controla prácticamente todo y dice que no es culpable de nada".

Asimismo, exhortó a los que marchen a no convertir "la protesta en una fiesta" pues se trata de un reclamo al Gobierno "contra el desastre".

Ayer, tras obtener los poderes especiales, Maduro adelantó que en enero próximo iniciará una "ofensiva estremecedora" contra la corrupción y que implantará una "nueva ética" para transformar "todo" en sintonía con la cruzada que, asegura, ha emprendido para consolidar el socialismo.

Asimismo, ratificó que con la Habilitante aprobará de inmediato dos nuevas leyes, una de Costos, Ganancia y Protección de Precios Justos y otra de Comercio Exterior para garantizar el control de las importaciones y la promoción de las exportaciones de Venezuela.

La convocatoria de Capriles a marchar contra el Gobierno generó hoy también las críticas del presidente del Parlamento, el oficialista Diosdado Cabello, que señaló que el opositor pide marchar para defender a los comerciantes especuladores.

"Después de 'con mi corrupto no te metas', el asesino fascista capriles convoca 'con m iespeculador no te metas', fin de mundo esta oposición", dijo Cabello en su cuenta de Twitter.