La insólita multa que debe pagar una mujer por llevarse una manzana que le dieron en un avión

La fruta se la entregó la aerolínea, pero ella decidió guardarla en vez de comérsela. Tenerla en el bolsillo, literalmente, le saldrá muy caro.

Crystal Tadlock estaba de viaje en París y regresaba a Estados Unidos, su país natal. Abordó el avión sin problema y a su asiento llegaron ofreciéndole una manzana, dentro de una bolsa, como cortesía de la aerolínea.

Ella no quiso comerla, así que la guardó en su bolso para tomar el bocadillo más adelante.

Justo cuando hacían las inspecciones en la Aduana, escogieron su bolso al azar para una revisión de rutina. En cuanto el hombre inspeccionó el maletín, le preguntó a Crystal si su viaje a Francia había sido costoso. Ella respondió que sí, naturalmente y a la vez extrañada.

Inmediatamente el agente le dijo "va a ser mucho más caro después de que te cobre 500 dólares" de multa.

El ‘error’ de Crystal fue no declarar ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza su producto agrícola, como lo dicta la ley. Para zafarse de ese problema intentó preguntar si podía comerla o simplemente botarla, pero se lo negaron. Inclusive mostró que la bolsa tenía el logotipo de la aerolínea, pero aun así la condenaron.

“Es realmente desafortunado que alguien tenga que pasar por eso y ser tratado como un criminal por una fruta", dijo Tadlock a Fox News , donde también anunció una batalla legal para no pagar los 500 dólares por una manzana.