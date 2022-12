‘La,La Land’ arrasó en los premios Bafta

La comedia musical romántica favorita al Óscar "La La Land" de Damien Chazelle triunfó este domingo en Londres al conquistar cinco premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas (Bafta), entre ellos a la mejor película, mejor director y mejor actriz.

Esta historia de amor entre una aspirante a actriz y un músico de jazz ambientada en la edad de oro de Hollywood, cantada y bailada por Emma Stone y Ryan Gosling ya ha recaudado 270 millones de dólares.

Publicidad

Su realizador Damien Chazelle, norteamericano de 32 años, arrebató el Bafta a la mejor dirección a Ken Loach, Denis Villeneuve, Kenneth Lonergan y Tom Ford.

Emma Stone hizo lo propio en el apartado a mejor actriz al ganarle a Meryl Streep, Natalie Portman, Amy Adams y Emily Blunt.

Publicidad

El actor estadounidense Casey Affleck, hermano de Ben, ganó por su parte el premio para el mejor actor por su actuación en la película "Manchester by the Sea", quien se impuso a Ryan Gosling, Andrew Garfield, Jake Gyllenhaal y Viggo Mortensen.

Publicidad

Lista de ganadores:

Publicidad

Mejor película: "La La Land"

Mejor película británica: "Yo, Daniel Blake"

Publicidad

Mejor actor: Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Mejor actriz: Emma Stone ("La La Land")

Mejor actor secundario: Dev Patel ("Lion")

Mejor actriz secundaria: Viola Davis ("Fences")

Publicidad

Mejor director: Damien Chazelle ("La La Land")

Mejor guión original: Kenneth Lonergan ("Manchester By The Sea")

Publicidad

Mejor guión adaptado: Luke Davies ("Lion")

Revelación: Tom Holland (upcoming "Spider-Man: Homecoming")

Debut destacado británico: "Under the Shadow’

Mejor película en lengua no inglesa: "El hijo de Saúl" de Laszlo Nemes (Hungría)

Publicidad

Mejor documental: "13th"

Mejor película animada: "Kubo And The Two Strings"

Publicidad

Mejor banda sonora: Justin Hurwitz ("La La Land")

Mejor fotografía: Linus Sandgren ("La La Land")

Mejor edición: John Gilbert ("Hacksaw Ridge")

Mejor diseño de producción: Stuart Craig, Anna Pinnock ("Fantastic Beasts And Where To Find Them")

Publicidad

Mejor vestuario: Madeline Fontaine ("Jackie")

Mejor maquillaje: J. Roy Helland, Daniel Phillips ("Florence Foster Jenkins")

Publicidad

Mejor sonido: Claude La Haye, Bernard Gariepy Strobl, Sylvain Bellemare ("Arrival")

Mejores efectos especiales: Robert Legato, Dan Lemmon, Andrew R. Jones, Adam Valdez ("The Jungle Book")

Mejor cortometraje animado británico: "A Love Story"

Mejor cortometraje británico: "Home"