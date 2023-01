"La maté para salvarnos a todos porque era Satanás": la macabra confesión de un esposo asesino

El sujeto abrió el vientre para comprobar si estaba embarazada del diablo. Después la descuartizó y hasta comió partes de su cerebro.

Orlando Estrera, acusado de parricidio después de que el domingo asesinara a su mujer Hiede, de 46 años, en Filipinas, confesó ante los medios el crimen.

Los vecinos alertaron a las autoridades el día del suceso cuando vieron a Estrada arrojando a la calle desde la puerta de su casa partes del cuerpo -entre ellas una mano- y ropa ensangrentada de la que fue su esposa durante 16 años, según la Policía.

El acusado mató a la víctima con un cuchillo de cocina, que usó posteriormente para "operarla", según su propia declaración, y abrir su vientre para comprobar si estaba embarazada, ya que temía que fuera a engendrar un "hijo de Satanás".

Tras descubrir que no estaba encinta, Estrada cortó las extremidades de la víctima, a la que también despellejó la cara, sacó los ojos e incluso se comió partes de su cerebro tras abrir la cabeza a golpes, según el informe policial.

"Ella era una molestia para mí porque era Satanás. Ella misma me dijo que era Satanás", afirmó frente a los medios el presunto asesino, que no mostró arrepentimiento alguno por su crimen.

Las autoridades pedirán cargos por parricidio, un delito castigado con la cadena perpetua en Filipinas, aunque antes someterán al acusado a "un examen psicológico y psiquiátrico de un médico competente para conocer su estado mental", declaró Guillermo Eleazar, director de la Policía de Ciudad Quezón.

La víctima, que trabajaba con su marido en un colegio católico, había acusado a éste de maltratos en numerosas ocasiones ante las autoridades de su barangay (barrio), pero nunca llegó a formalizar las denuncias, según la Policía.