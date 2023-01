La ministra británica Teresa May se enrumba con los bailes africanos

Lo hizo con un grupo de alumnos en Sudáfrica y con otros nativos en la capital de Kenia. Su visita por el continente negro tiene fines de alianzas comerciales.

En unos vídeos que se han hecho virales, se puede ver cómo May sorprende tanto a sudafricanos como kenianos al unirse a los bailes de grupos de jóvenes locales con motivo de su visita.

Después de moverse enérgicamente el martes con unos alumnos de una escuela de secundaria en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el jueves May repitió la peripecia, esta vez en el exterior de las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nairobi.

Tal y como se puede observar en el vídeo de su último baile, difundido por medios británicos y en redes sociales, una distendida May se anima a imitar los movimientos de un joven keniano que trata de enseñarle la coreografía de un baile local.

Lejos de mostrarse cohibida y sin miedo al ridículo, la política sorprendió a todos al mover el cuerpo con una gran sonrisa.

Los bailes de May no han tardado en hacerse virales en el Reino Unido, donde ha causado furor, y los presentadores de televisión se han preguntado si se animará a participar en "Strictly come dancing", un popular concurso de baile de la BBC.

La primera ministra estuvo estos días en Sudáfrica, Nigeria y Kenia para reforzar los lazos del Reino Unido con esos tres países.