“La misa no se paga”: Francisco arma otra polémica en la Iglesia católica

Declaración del papa contradice costumbre de millones de creyentes que, por ejemplo, encargan a los sacerdotes orar por un ser querido a cambio de dinero.

La afirmación fue hecha durante la audiencia general que celebra los miércoles el pontífice.

“La misa es el sacrificio de Cristo que es gratuito. La redención es gratuita. Si tú quieres entregar una limosna a cambio, hazlo, pero no se paga”, ´sostuvo el líder religioso.

Las reacciones en el clero no tardaron en producirse. En Colombia, los obispos de Sincelejo y Neiva se mostraron de acuerdo con el pronunciamiento, pero creen que la ofrenda es necesaria para el sostenimiento del culto.

“Los fieles cristianos están en la obligación de sostener el culto. Tal vez habría que enfocar un poco el servicio de culto para que sea como diezmo y no como valor intrínseco de cada acto litúrgico”, declaró monseñor Froilán Casas, obispo de Neiva.

“Cobrar por la Eucaristía es un absurdo. Vale tanto que no tiene ningún precio material. El papa nos invita a reorganizar el servicio para que no caigamos en el manejo aparente de comercialización de lo sagrado”, agregó el prelado.

“La Iglesia nunca ha cobrado porque la misa tiene un valor infinito. Una sola gota de la sangre de Cristo derramada en la cruz redimiría a toda la humanidad en todos los tiempos de la historia. Otra cosa es la ofrenda que hace los fieles voluntariamente por tener en cuenta a sus difuntos”, sostuvo, por su parte, monseñor José Clavijo, obispo de Sincelejo.

Fieles católicos en Manizales opinaron que no se trata de un cobro sino más bien un estímulo monetario.

“Ellos están trabajando en favor del catolicismo, de educarnos a nosotros como católicos. Yo creo que por todo tiene que pagar uno hoy. Me parece como normal”, opinó la creyente María Restrepo

Tanto laicos como religiosos esperan más detalles sobre la forma en que se implementaría el anuncio del papa.

