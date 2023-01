La obligó a actuar como perro y a comerse sus cejas: mujer narra tortura por parte de su ex

Danielle Dodds contó que fue víctima de terribles agresiones cometidas por su expareja, de 32 años.

El hecho, que ocurrió en la casa de Dodds, en Linwood, Escocia, fue narrado por la mujer, quien supuestamente fue forzada a actuar como un perro mientras su exnovio la mantenía en cautiverio.

La víctima afirmó que Garry McNeill, originario de Glasgow, “me sacó las pestañas. Él quería que yo las comiera. También sacó parte de mis cejas”.

“Hubo mucha agresión prolongada antes de llegar a las cosas tortuosas, para ser honesta. Tenía sus manos en mi garganta y me puso una manta en ella para que dejara de respirar”, añadió Danielle.

Pruebas brindadas por Dodds durante un juicio en el Tribunal del Sheriff de Paisley, narran los hechos detalladamente:

“Me preguntó si me gustaría un corte de pelo, pero conozco a Garry, sabía que no tenía sentido decir 'no', estaba sucediendo. Me puso de rodillas y me llevó a la cocina como un perro y me hizo ladrar. Estaba de rodillas y él tiraba de mi pelo”.

Durante el ataque, Danielle dijo que se las arregló para correr hacia la entrada principal y salir por una puerta, pero se atascó en el porche, en donde Garry la persiguió, la atrapó, la llevó de regreso al piso y comenzó a darle golpes en su cabeza.

“Estaba sentado encima de mí, haciéndome preguntas. Por cada respuesta que no le gustó, me dio un puñetazo en la cara. Esto duró alrededor de 30 a 45 minutos”, dijo la mujer.

Finalmente, cuando su agresor se encontraba durmiendo, Danielle buscó en su casa la llave de repuesto del carro, -porque Garry tenía la otra-, envió un mensaje de texto a una amiga antes de dejar su propiedad y llamó a la Policía.

McNeill fue arrestado por el ataque ocurrido en noviembre de 2018 y defiende su inocencia sobre el presunto asalto. El juicio del caso continuaría a fines de este mes.

