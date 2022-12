La odisea de jóvenes perseguidas y detenidas por ser lesbianas

Jimena Rico y Shaza Ismail huyeron de Dubái, donde el padre de una de ellas las denunció por ser homosexuales, algo que es prohibido en ese país.

Largas horas de angustia han sufrido los familiares de Jimena Rico, una española de 28 años, que desapareció este lunes mientras viajaba a Turquía con su novia, Shaza Ismail, de nacionalidad egipcia.

Las dos jóvenes huían desde Dubái, pues el padre de Shaza las perseguía tras denunciarlas ante las autoridades de Emiratos Árabes.

"No sabemos nada de ellas desde el día lunes, a las 9:38, se comunicó a Londres y dijo que iba para el hotel primero y luego para la embajada, no llegó al hotel que tenía reservado y no llegó a la embajada y ya no atendía el teléfono", explica la mamá de la española.

La incertidumbre terminó, pero no la angustia: la familia de Jimena supo hoy a través del consulado español en Turquía, que las jóvenes fueron trasladadas a Estambul, donde fueron detenidas.

“Cuando estuvieron en Samsun las detuvieron porque creían que podían ser terroristas, estuvieron 12 horas retenidas les sacaron fotos, huellas digitales, las escucharon como si fueran delincuentes”, dice María Rico, hermana de Jimena.

En las próximas horas Jimena y Shaza serán deportadas a Londres, donde reside la joven española, y en donde aspiran a que la persecución por su condición sexual termine.