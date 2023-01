“La ONU está creyendo en el juego de Maduro”: senador Marco Rubio sobre situación en Venezuela

El demócrata ratificó la posición de los Estados Unidos en apoyo al presidente interino Juan Guaidó y las medidas para cercar al régimen chavista.

El senador habló con la corresponsal de Noticias Caracol en Washington, Laura Newton, sobre varios temas.

Laura Newton: Hace tres semanas que el gobierno de Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ¿pensaba usted que a estas alturas la salida de Nicolás Maduro ya se habría dado?

Marco Rubio: La realidad es que cuando un régimen está dispuesto a matar, encarcelar, a violar los derechos humanos, a asesinar a personas, no es fácil. Hay que tener paciencia, pero hay que seguir consistentes y eso es lo que está esperando Maduro.

LN: ¿Permitiría Estados Unidos, como condición de la salida del régimen Maduro, que funcionarios se quedaran con dineros de lo que se han apropiado ilegalmente, por ejemplo, mediante el narcotráfico?

MR: Yo estoy a favor de la justica, pero es posible que llegue el momento en que se debe hacer una transición pragmática y es si el costo de evitar un baño de sangre, para evitar una guerra civil o más sufrimiento es que dos o tres individuos, que han cometido delitos graves, puedan mudarse a Rusia, Cuba, África del Sur, o cualquier otro lugar.

LN: Hay rumores de que usted tiene previsto visitar la frontera con Venezuela por la parte colombiana: ¿cuándo tendría previsto hacerlo? ¿Es uno de los temas que tiene previsto tratar con el presidente Duque?

MR: Yo siempre he querido ir, tenemos acá pendiente en Washington varios temas que nos tendrán aquí, pero en algún momento será. Lo más importante es que llegue a esa frontera es la ayuda humanitaria.

LN: ¿Qué opina de las gestiones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de insistir en el diálogo en Venezuela?

MR: Es muy triste, realmente las Naciones Unidas se ha convertido en un foro para que dictadores lo utilicen para protegerse, está cayendo en el juego que está jugando Maduro. Maduro está buscando una negociación y la ONU sería una oportunidad perfecta para alargar el tiempo, y entonces durante esa negociación falsa que ya la ha hecho varias veces entonces busca como dividir la oposición.

