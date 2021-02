La peor traición: mientras ella daba a luz, su novio y su mamá se fugaron

Jess Aldridge acababa de dar a luz al segundo hijo de Ryan Shelton cuando este la abandonó para fugarse con su suegra.

El insólito hecho ocurrió en Reino Unido.

“Es la peor traición. Esperas que una abuela se enamore del bebé, no del padre”, dijo la joven de 24 años al diario The Sun.

Jess y Ryan se mudaron a la casa de Georgina, su mamá, cuando quedó embarazada. Pensaron que, en medio de la pandemia, era la mejor opción para tener el apoyo de la familia.

Jess reconoció que sospechaba algo porque su mamá y su novio “bebían, se reían y bromeaban en la cocina todas las noches mientras mi papá y yo estábamos en el sofá viendo televisión”.

“Una vez sorprendí a Ryan tocando el trasero de mi madre y él solo dijo que estaba tratando de que ella se apartara de su camino”, comentó.

Publicidad

Aunque ella les hizo el reclamo y les pidió que le dijeran la verdad, los infieles jamás reconocieron lo que pasaba.

Después de que Jess dio a luz en el hospital, recibió un mensaje de texto de Ryan en el que le decía que terminaba con ella porque se había cansado de que lo celara con su suegra.

Cuando volvió a casa no estaban las cosas de él ni de su mamá y volvió a confrontarlos: ambos siguieron negando lo obvio.

Sin embargo, pasaron pocos días para que la nueva pareja aceptara que se había mudado junta.

“Mi mamá me dijo que no podía evitar de quién se enamoraba y Ryan me dijo lo mismo. Fue una patada en los dientes, lo estuvieron planeando durante todo mi embarazo”, señaló la mujer.

Jess tuvo que regresar a la casa que rentaba porque su padre quedó devastado con la noticia.