La Policía brasileña no ve indicios de violación en caso Neymar

Así lo informó la Fiscalía, que tendrá 15 días para decidir si presenta cargos o no ante la justicia en Sao Paulo.

La policía brasileña concluyó que no existen indicios suficientes para acusar al astro del fútbol Neymar de la violación de una joven modelo en mayo pasado en París, informó este lunes la fiscalía de Sao Paulo.

La investigación policial -primera fase del proceso- está concluida y será entregada el martes a la fiscalía, que tendrá 15 días para decidir si formula una denuncia ante la justicia, donde fue registrado el caso, confirmó una portavoz del Ministerio Público de Sao Paulo.

El atacante del Paris Saint-Germain fue denunciado por la brasileña Najila Trindade Mendes de Sousa de haberla violado en un hotel de la capital francesa el 15 de mayo; el jugador se declara inocente y dice que se trató de una relación consensual.

Vea también:

Revelan video de pelea entre Neymar y mujer que lo acusa de violación La Comisaría de Defensa de la Mujer de Sao Paulo, donde la modelo registró el caso quince días después, consideró que no existen evidencias suficientes para acusar al jugador de forzarla a tener sexo y de haberla agredido.

La Fiscalía puede pedir que se archive el caso, denunciar al jugador o solicitar nuevas indagaciones.

La decisión final sobre el destino de la investigación cabe a la justicia.

El astro enfrenta otra investigación por crimen virtual, por divulgar imágenes y conversaciones íntimas con la mujer, en un intento de probar públicamente su inocencia.

Neymar, el futbolista más caro de la historia, tiene un año complicado, con problemas legales y físicos y tensiones con el PSG, que en 2017 pagó 222 millones de euros para quitárselo al Barcelona FC.

El delantero no pudo participar en la Copa América -en la que Brasil se consagró campeón en julio- y da señales de querer dejar el club francés, con guiños para retornar al Barça.