La propuesta de una empresa en Colombia al padre de Elon Musk: “Quiere que done esperma”

El padre de Elon Musk, Errol Musk, hizo una curiosa revelación al periódico británico The Sun de una supuesta oferta de una empresa en Colombia. El empresario, de 76 años, ha dado mucho de qué hablar tras conocerse que tiene dos niños con su hijastra, a quien le lleva 41 años.

Musk padre aseguró en esa ocasión que “si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo”. Precisamente, en esa línea le reveló a The Sun que le han pedido que done esperma para embarazar a mujeres de clase alta y la oferta habría salido de Latinoamérica.

"Tengo una empresa en Colombia que quiere que done esperma para embarazar a mujeres colombianas de clase alta porque dicen: '¿Por qué ir a Elon cuando pueden ir a la persona real que creó a Elon?'", afirmó.

Asimismo, indicó que no le han ofrecido dinero, pero sí viajes en primera clase y alojamiento en hoteles cinco estrellas, aunque no dio más detalles de qué empresa se trata.

Agregó que podría recibir otros beneficios si acepta ser donante de esperma, incluso respondió si lo daría sin cobrar: “Bueno, ¿por qué no?”.

Errol Musk tuvo tres hijos con su primera esposa, Maye Musk: Elon, Kimbal y Tosca.

Luego, estuvo casado 18 años con Heide Bezuidenhout, madre de una niña. Junto con ella, tuvo otras dos hijas: Rose y Alexandra.

Sin embargo, recientemente estuvo en el ojo del huracán tras revelar que su hijastra Jana Bezuidenhout, a quien crio desde que ella tenía 4 años, tuvo dos hijos suyos.