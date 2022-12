La reina Isabel se une a la moda de las 'selfies'

Esta foto se ha convertido en uno de los momentos más recordados en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow cuando las jugadoras de hockey australianas, Jady Taylor y Booke Peris se tomaban el autorretrato y la reina, ¡oh, sorpresa!, allí apareció.

Taylor posteó la foto en sus redes y escribió: "ahhh, the queen photo-bombed our selfie", que se pudiera traducir como: "oh, la reina se metió en nuestra selfie". "Fotobombear" una selfie en estos tiempos se utiliza cuando alguien sale en el fondo de la imagen arruinando el momento o catapultándolo a la fama, como fue el caso".

Sin embargo, aunque parezca un momento fortuito, la monarca sabía que las deportistas tomarían la foto y posó para la misma, resultando un momento, sin duda, inmortalizado en las redes sociales.