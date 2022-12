¿La revista Time le volvió a poner cachos al papa Francisco?

La designación del papa Francisco como el personaje de 2013 para la revista Time se vio empañada porque en la composición de la fotografía de la portada, el pontífice apareció con lo que muchos ven como un par de cuernos.

En la más reciente edición de la publicación, las esquinas rojas de la M del nombre de la revista aparecen formando la sugestiva figura.

Aunque el hecho es considerado como fortuito por sus responsables, no faltan quienes recalcan que se trata de la segunda ocasión, en menos de cinco meses, que se repite la casualidad. Por eso algunos aseguran que se trata de un hecho deliberado para darle al líder una apariencia diabólica.

Pero no es la primera vez que la revista Time le pone cachos a connotadas personalidades. Dentro de la particular lista aparecen, entre otros, el multimillonario Bill Gates, el presidente ruso Vladimir Putin y la ex primer ministra inglesa Margaret Thatcher.

Consultada por la cadena CNN en español, la periodista Elizabeth Dias, que participó en la selección del papa Francisco como personaje del año, le restó importancia al episodio.

"De eso se quejan muchas personas que salen en la portada de Time, pero la portada (de Francisco) es una digitalización muy bella de un cuadro del papa. La hizo un artista al óleo y la digitalizó", afirmó Dias.

En sentido contrario se refirió el profesor de Edición de Diarios y de Proyectos Periodísticos de la Universidad de Navarra, Miguel Ángel Jimeno. Para el académico no se trató de un hecho incidental.

"Dos (veces) son muchas, teniendo en cuenta que hay cientos de imágenes del papa para elegir. Esta vez han estado juguetones con el papa", opinó Jimeno.