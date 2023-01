La ropa sucia se lava en la escuela: novedosa campaña para evitar matoneo en colegio de EE. UU.

El rector observó que las víctimas eran niños que no tenían recursos para limpiar sus prendas diariamente. Así que buscó una solución.

El matoneo llegó a convertirse en una barrera entre los alumnos. Tanto así, que el 85% de los niños no asistía a clase.

El director tomó cartas en el asunto y durante dos años buscó financiación del sistema educativo de la ciudad de Newark para convertir un antiguo vestier en un cuarto de lavandería gratuito.

Las donaciones de detergente y otros productos de limpieza no paran de llegar. El director espera que esto derrumbe la barrera que hay entre sus estudiantes.