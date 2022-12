“La salud pública está a punto de morir”: médicos venezolanos protestan por falta de medicamentos

Un dramático caso se vive en el hospital JM de los Ríos, en el que 15 niños se contaminaron tras recibir una diálisis y no hay los antibióticos que necesitan.

Un lazo negro revela el luto que viven a diario los médicos del principal del hospital infantil más importante de Venezuela.

Cada día estos doctores ven morir a sus pequeños pacientes por falta de tratamientos, como sucedió en el área de nefrología, donde se contaminaron 15 niños luego de recibir diálisis y lo más grave es que no cuentan con los antibióticos que requieren.

“En dos semanas fallecieron dos pacientes con hemocultivos positivos para klebsiella pneumoniae y multirresistente, que es el germen que nos está afectando a todos los pacientes de hemodiálisis”, explica María Maldonado, adjunto del servicio de nefrología.

“Cuando una persona se desnutre se vuelve inmunosuprimida”, agrega el pediatra José Garibaldi Soto.

La situación es tan dramática que una madre no dudó en salir a protestar con su pequeño hijo que tiene cáncer, quien ha dejado de recibir quimioterapia por falta de medicamentos.

“La semana pasada él estaba recaído completamente porque le hacía falta su quimio, tenía más de un mes sin recibirla”, indica Danesa Salazar, la mamá del pequeño.

La protesta no solo se concentró en este hospital de niños, también lo hicieron médicos y pacientes del hospital José María Vargas, del hospital Miguel Pérez Carreño, y el Clínico Universitario.

Todos a una sola voz denuncian que la salud pública está a punto de morir.