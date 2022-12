La silla vacía: estas 35 mujeres acusan a Bill Cosby de violación

¿Cuántas son? ¿Quiénes son? Tras meses de acusaciones contra el actor Bill Cosby, la revista New York reunió a 35 de sus presuntas víctimas, dando la palabra a estas mujeres que acusan a la exestrella de televisión de haberlas drogado y agredido sexualmente.

Algunas de las acusaciones datan de los años ‘60; las más recientes, de la década del 2000. Las 35 mujeres, fotografiadas en la tapa de la revista, eran entonces modelos, meseras, actrices en sus comienzos o posaban para la revista Playboy.

Algunas eran menores de edad, otras le habían sido presentadas a Cosby por su publicista. Las que entonces eran más jóvenes tienen hoy cerca de treinta años, la mayor tiene 80.

Pero muchas callaron los presuntos hechos durante años.

"Podría haber caminado por cualquier calle de Manhattan y dicho en cualquier lugar: 'Fui violada y drogada por Bill Cosby', pero ¿quién en el mundo me habría creído? Nadie", cuenta a la revista Barbara Bowman, de 48 años. Conoció a Cosby en los años '80, cuando tenía 17 años e intentaba convertirse en actriz.

[[{"fid":"158261","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Barbara Bowman, presunta víctima de Bill Cosby","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Barbara Bowman, presunta víctima de Bill Cosby"},"type":"media","attributes":{"alt":"Barbara Bowman, presunta víctima de Bill Cosby","title":"Barbara Bowman, presunta víctima de Bill Cosby","class":"media-element file-default"}}]]

En esa época, el actor y director era la estrella de The Cosby Show, una serie de comedia sumamente popular donde él interpretaba al amoroso padre con el que el público aún lo identificaba antes de que estallara el escándalo a fines del año pasado.

Otra de sus supuestas víctimas contó que sufría un fuerte dolor de cabeza y le preguntó a Cosby si tenía un analgésico. "Contestó: 'Tengo algo mucho más fuerte'. Le dije: 'Sabes, no tomo drogas'. Me dijo: 'Eres una de mis mejores amigas, ¿crees que te voy a hacer daño?'. Y le creí", explicó Joyce Emmons, de 70 años. Eran los años '70 y trabajaba entonces en clubes nocturnos.

[[{"fid":"158262","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Joyce Emmons, presunta víctima de Bill Cosby","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Joyce Emmons, presunta víctima de Bill Cosby"},"type":"media","attributes":{"alt":"Joyce Emmons, presunta víctima de Bill Cosby","title":"Joyce Emmons, presunta víctima de Bill Cosby","class":"media-element file-default"}}]]

"Me preguntó si quería un vaso de vino. Bebí unos tragos. Sabía horrible. Y empecé a sentirme mal", contó también Jewel Allison, una exmodelo de 52 años que afirmó haber sido agredida a fines de los años '80. Añadió que tenía "demasiado miedo" entonces como para denunciarlo.



Un total de 46 víctimas declaradas