¿La tumba o prisión? Turista murió en vuelo tras aspirar toda su cocaína para no ser atrapado

El hombre, de nacionalidad británica, creyó que las azafatas sabían que tenía droga y quiso evitar ser arrestado al aterrizar.

El hecho ocurrió en un vuelo de la aerolínea Jet2 que viajaba de Manchester a Ibiza, en España.

Según lo reporta el diario Daily Mail, dos pasajeros trataron de hacer reanimación cardiopulmonar y usaron el equipo médico a bordo, pero no funcionó.

La aeronave aterrizó de emergencia en Tolouse, Francia, y los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital pero fue declarado muerto.

Al parecer, el pasajero se volvió paranoico de que la tripulación supiera que transportaba droga y decidió “deshacerse” de ella.

Según pasajeros que se encontraban cerca del individuo este se levantaba constantemente de su silla, pero no notaron que estuviera consumiendo la sustancia.

La aerolínea confirmó la muerte, pero no dio detalles al respecto. De igual forma, un vocero de la Home Office (la entidad encargada de la seguridad de los ciudadanos del Reino Unido) confirmó la muerte y aseguró que estaban acompañando a la familia del pasajero.