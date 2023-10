La última llamada de Ivonne Rubio a sus papás: “Voy corriendo a buscar un búnker”

Un familiar de Antonio Macías, colombiano desaparecido en Israel, confirmó la muerte de la joven Ivonne Rubio, una modelo de 32 años y madre de familia. La última noticia que tuvieron sus padres de ella fue el sábado 7 de octubre, cuando los contactó.



“Ivonne nos llamó el día sábado a las 7:15 de la mañana y me dijo ‘papá, estamos en guerra y yo voy corriendo a buscar un búnker’, y fue corriendo a buscar ese ese búnker. Nosotros ahí pensamos que todo estaba bien”, relató Julio César Rubio, su padre.

“Después intentamos llamarla otra vez…”, dijo antes de quebrarse por el dolor, en medio de un diálogo con Caracol Ahora.

“Estamos destrozados y ustedes no saben el mal que nos han hecho estos terroristas, no hay palabras, no dormimos, no comemos, no tenemos vida”, comentó el padre de la joven colombiana antes de que este miércoles 11 de octubre se confirmara su fallecimiento.

Sobre los responsables de la muerte de Ivonne Rubio, el grupo Hamás, aseguró que “ellos no tienen límite con nada, el mundo no los conoce como son, pero ellos son desalmados, no son personas normales, ellos son totalmente desalmados. Si ustedes vieron las imágenes pisotean los cadáveres, matan a la gente y hacen todo sin compasión, con personas civiles también, con niños, no hay discriminación alguna, ellos indiscriminadamente dispararon contra todos y los que pudieron se los llevaron, los tienen como presos, como rehenes”.



Hamás atacó a tiros a los asistentes a un festival de música electrónica en Israel el pasado sábado. Según la información dada por las autoridades, por lo menos 260 personas fueron asesinadas ahí y a muchas otras las secuestraron.

Publicidad

Los sobrevivientes narraron el horror que vivieron al huir del grupo islamista, contra el que Israel declaró la guerra.



El padre de Ivonne Rubio, que se encuentra junto a su esposa en Jerusalén, afirmó que “no se está luchando contra cualquier grupo, es un grupo bien armado bien, experimentado, tiene mucha preparación, no es quizás como las imágenes que veían ustedes antes que mostraba la prensa anteriormente donde ponían a un niño con una cauchera y tirando piedras, esas no son las imágenes reales, las imágenes reales son las que ustedes vieron hace poco donde ellos entran y nos tienen inundados de misiles. Nosotros tenemos que a cualquier momento meternos al refugio”.