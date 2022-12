Ladrón devolvió dinero que robó hace 30 años

El ladrón, que expresó remordimiento por robarse 800 dólares de una tienda en el oeste de Michigan hace tres decenios, devolvió el dinero y parte de los intereses.

La persona reconoce haber entrado en la tienda Middle Mart, en el poblado Thornapple Township, al norte de Middleville, hace unos 30 años.

En una carta llena de emoción y errores ortográficos, la persona pide "ayuda para ubicar a un hombre" a quien le debe el dinero.

"De cualquier forma, hice algo malo, de lo que me avergüenzo, y he vivido con este remordimiento", escribe la persona. "No puedo expresar cuánto lo siento, pero he vivido con esta culpa demasiado tiempo", agrega la carta. "Si lo encuentran, por favor díganle que yo era un tonto cuando lo hice y que lo siento".

La carta no estaba firmada y no tenía la dirección de remitente.

Los 1.200 dólares, aunque incluye parte de los intereses, no completa el valor en poder de compra durante los años transcurridos. Los 800 dólares robados significarían aproximadamente 1.800 dólares hoy día, con los cambios en el índice de precios al consumidor.

WOOD-TV informó que el antiguo dueño de la tienda, que ahora se llama Greg's Get-N-Go, confirmó que robaron en la tienda en la década de 1980. La tienda se vendió en 1988.

El jefe adjunto de policía, Bob Baker, dijo que la carta y el dinero fueron una gran sorpresa.

"Esto no sucede todos los días", dijo Baker, quien agregó que el departamento no está interesado en reabrir el caso debido al tiempo transcurrido.

Michigan (Estados Unidos)