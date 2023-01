Ladrón que huía con otros dos en una moto murió tras aparatoso choque con patrulla de la Policía

Se conocen más detalles de la impresionante secuencia de imágenes donde se ve el robo, la persecución de las autoridades y cómo fue el accidente.

La recopilación de videos de los hechos, ocurridos en Argentina, inicia con los tres sujetos a bordo de la moto de color rojo abordando a una víctima en la calle. No contentos con quitarle las pertenencias, lo golpean y emprenden la huida, los tres sobre el vehículo.

La motocicleta era hurtada y el dueño había logrado avisar a las autoridades, por lo que a la banda ya la tenían en la mira. El circuito permitió seguirles la pista, además porque no era difícil identificarlos: eran tres sobre una moto y ninguno usaba casco.

En escena aparece un vehículo oficial que inicia la persecución. Sin embargo, lo más impresionante es cuando llega una camioneta de frente hacia los ladrones. El malhechor que conducía no logró esquivarlo y se presentó una fuerte colisión. En las imágenes se ve cómo los tres bandidos salen volando por los aires y aterrizan de forma aparatosa.



Uno de los sujetos, identificado como Alejandro Reynoso Monte, falleció de inmediato por el golpe. Los otros dos, que responden a los nombres de Francisco Núñez y Sebastián Acosta, resultaron heridos y los internaron en un hospital.