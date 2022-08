Ladrón que insultó y robó a pareja de abuelitos se excusó diciendo que “la plata no alcanza”

“La plata no alcanza” fue la excusa que un ladrón le dio a una pareja de abuelitos -Eduardo y Haydée- asaltada en su hogar. El criminal y un cómplice aprovecharon que los jubilados habían pedido un domicilio de pizza para ingresar a la vivienda.

Según dijo una de las víctimas a las autoridades de La Plata, en Argentina, tras recibir su comida volvieron a tocar el timbre, por lo que pensaron que el repartidor había olvidado algo y por eso abrieron, pero se trataba de dos hampones que los insultaron y amenazaron mientras buscaban en la casa joyas y dinero.

La pareja de abuelitos contó que se quedó sentada a la mesa, con las manos sobre el comedor, y aunque los ladrones los insultaron y amenazaron jamás los golpearon.

El delincuente que se veía de mayor edad se llevó a Eduardo para que le dijera dónde guardaban el efectivo y las joyas.

“Señor, tiene que entender que, como bien sabe, la situación está complicada y la guita (dinero) no alcanza. Tengo hijos y no me queda otra. La plata no me alcanza”, fue la excusa del sujeto para robar a la pareja de abuelitos, de 79 y 82 años, informó el medio Crónica.

También les robaron sus anillos de casados y, después de encerrarlos en el baño, huyeron.