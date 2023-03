Ladrón se enfureció porque su amigo se negó a seguir robando con él y lo mató

Medios locales de Argentina reportan la historia de un señalado ladrón identificado como Carlos Diez y su cómplice, Marcelo Ramón Villagra. Supuestamente, ambos llevaban un tiempo cometiendo fechorías, pero el segundo decidió terminar la sociedad que habían montado.

La respuesta de Ramón no cayó bien en su compañero ladrón y empezó una discusión que, aparentemente, no pasaba a mayores. No obstante, Diez se marchó con una venganza entre ceja y ceja.

Al cabo de un rato, volvió con un cuchillo y, sin mediar palabra, lo usó contra su exsocio. “¿Ahora te haces el antichorro (antiladrón)?”, dijo el señalado asesino en medio del crimen, que fue perpetrado frente a la pareja sentimental de la víctima.

Fue esta mujer quien llamó al 911 y contó toda la historia. Gracias a los detalles, Carlos Diez fue capturado por presuntamente asesinar a su amigo ladrón.

Publicidad

El trabajo de las autoridades determinó que este sujeto tenía antecedentes por robo. Entre sus fechorías, le contaban dos hurtos a clubes privados. En uno de ellos, el ladrón se llevó más de 100.000 dólares, aunque en ese momento lo detuvieron.

Ladrón murió a manos de su víctima

Un ladrón que intentó robar a un joven que estaba esperando el bus en una parada de transporte falleció luego de que su víctima respondiera a las amenazas con un puñal. El ciudadano, de 21 años, se enfrentó al delincuente.

La situación se desarrolló en Argentina, donde el peatón aguardaba por su transporte. El delincuente se acercó con actitud desafiante para pedirle sus pertenencias, pero, en lugar de sacar su celular o su billetera, el joven sacó un arma cortopunzante y lo apuñaló.

Publicidad

Aunque empezó un forcejeo, poco duró, pues el ladrón empezó a perder fuerzas y finalmente se desvaneció en el suelo.

La presencia del cadáver hizo que un vecino llamara a las autoridades. Al llegar, constataron la muerte del sujeto por heridas en el tórax y en el cuello.

El joven de 21 fue dejado en libertad, pues un juez consideró que actuó en defensa propia.

Las pesquisas están centradas en determinar la identidad del ladrón apuñalado y si tenía antecedentes por este tipo de delitos.