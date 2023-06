Ladrón se tiró por la ventana de un bus en movimiento y murió tras chocar contra el pavimento

En la provincia de Regiones, Argentina, un ladrón perdió la vida tras saltar por una ventana luego hurtar un celular dentro de un bus.

Según información precisada por el medio argentino Todo Noticias , el sujeto y su cómplice se camuflaron entre los pasajeros.

Posteriormente, los involucrados le raparon el celular a un joven de 14 años que iba en uno de los asientos. En medio de su afán por escapar del vehículo, que continuaba en movimiento, los hombres saltaron del automotor por una de las ventanas.

En ese momento, uno de ellos perdió la vida, pues su cabeza impactó fuertemente contra el pavimento.

Entretanto, el otro ladrón escapó de la zona. Sin embargo, los testigos del robo dieron aviso a las autoridades, quienes horas después lograron la captura del maleante.

No solo en Argentina se presentan casos de inseguridad como este. Recientemente un conductor de camión fue engañado y drogado en Bogotá.

Lo contrataron para hacer un trasteo, pero todo resultó ser una trampa. Los delincuentes se llevaron el vehículo que una humilde familia adquirió con esfuerzo. “Nosotros trabajamos de manera independiente, es el único sustento de nuestra familia, trabajamos en servicio de mudanzas”, narró la esposa de la víctima.

Todo empezó el 6 de mayo en una esquina del barrio La Europa, de la localidad de Engativá. El conductor del camión fue contactado por una mujer para que hiciera "un servicio de Las Ferias hasta Engativá pueblo, entonces ella llega a la vivienda y se sube al vehículo" con el hombre, contó la pareja de la víctima.

"A él lo dejaron botado, drogado totalmente, sobre el Jardín Botánico, porque él, sobre las 6:45 de la tarde, nos llama en la bomba de Texaco que queda en las Rojas con 26 y nos dice que lo habían robado", comentó la mujer.

"Me dice: ‘Yo ya sentía demasiado sueño, solo me acuerdo que llegamos a ese parque y esperamos porque me dijeron que estaban esperando a la señora que tenía las llaves, que era una señora discapacitada y por eso estaba la demora’. Y hasta ahí él tiene memoria", agregó.

Cuando la familia del conductor del camión llegó al sitio, el hombre ya se había ido. “Ahí iniciamos nosotros con toda la familia y los vecinos conocidos a hacer la búsqueda hasta las diez, once de la noche. Lo localizamos en el centro comercial Nuestro Bogotá. Él no sabía dónde estaba ubicado y, si uno le pregunta ahora, él no recuerda nada de eso", dijo la esposa.

En este atraco, según la investigación policial, los delincuentes habrían transitado varias veces en moto por el sector, esperando a que llegara su víctima y después de la cita los ladrones lograron su cometido.