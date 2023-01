Ladrón termina llorando luego de que mujer lo ‘castigara’ por robarla

“No lo vuelvo a hacer”, se escucha decir al joven que fue descubierto cuando intentaba hurtar un celular en un bus. El final de la historia es de no creer.

En las imágenes, grabadas en Buenos Aires (Argentina), se observa a una mujer que golpea al ladrón y le dice: “Desgraciado, te equivocaste conmigo”.

Aunque el hombre pide disculpas y ruega que no le peguen. Otros pasajeros respaldan a la mujer; incluso le recuerdan que los bandidos no tienen piedad con ellos.

El medio argentino Crónica dio a conocer el video:



Pasajeros le dijeron al informativo que “la mujer se lastimó de tanto pegarle” y por eso se sentó.

En ese momento, el ladrón, supuestamente arrepentido, logró que se abrieran las puertas del bus, le rapó un celular a otra pasajera y escapó.

El hecho causa indignación en la capital de Argentina pues al final el delincuente se salió con la suya.