'Lady Mordidas' atacó a manicurista para no pagarle las uñas acrílicas: le arrancó un pedazo de piel

Un insólito caso de violencia se registró en México, donde una mujer mordió a una manicurista para evitar pagarle el servicio de uñas acrílicas que le había realizado. El hecho fue denunciado por un periodista en TikTok.



Según el relato del reportero Osvaldo Müller, la cliente, a quien en redes sociales llaman 'lady Mordidas', se había hecho uñas acrílicas con un diseño especial. Sin embargo, al momento de pagar dijo que no tenía dinero y que, además, no estaba contenta con el servicio.

La señora salió del establecimiento comercial y la manicurista la alcanzó para pedirle que pagara por el servicio prestado. No obstante, la mujer se enfureció y le clavó los dientes en el brazo a la trabajadora, causándole una profunda herida.

La policía llegó al sitio y "al final terminó pagando. Ella sacó su tarjeta, decía que tenía muchísimo dinero, que era influyente, pero a la hora de cobrarle no tenía fondos. Hizo el ridículo y tuvo que llamar a un familiar para que la fuera a rescatar", agregó el periodista.



Müller aseguró que la agresora le arrancó un pedazo de piel a la manicurista. El hecho causó indignación y asombro en las redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su solidaridad con la trabajadora y su rechazo a la violencia de la cliente.

"La chica aún puede levantar cargos. Lamentablemente, nuestra Policía no está preparada para estos casos"; "A mí me mordieron en una pelea y se me infectó horrible. Hasta ahora tengo las cicatrices", "Así es el modus operandi de mucha gente, salen con que no les gustó y no quieren pagar. Pobre manicurista", y "No solo debía pagar por las uñas, sino además una indemnización a la manicurista por lo que le hizo", fueron algunos comentarios en redes sociales.