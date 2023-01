Lanzan curso virtual para prevenir la adicción a la pornografía: "esta mata el amor"

Varias organizaciones anunciaron el lanzamiento de un curso virtual que está dirigido para que las personas puedan prevenir la adicción a la pornografía. Ese espacio se dictará a través de la plataforma Zoom.

El curso contará con la participación de Fight The New Drug, organización de Estados Unidos que libra una batalla para que la comunidad no caiga en el consumo excesivo de contenido pornográfico.

“Ver pornografía genera adicción y tiene esclavizadas a muchísimas personas, sin distinción de sexo, edad o clase social. Con el curso intensivo #PornKillsLove prevenimos las conductas destructivas en adolescentes y jóvenes”, recalcaron los organizadores del evento.

El curso tendrá la dirección de Jorge Rincón, ingeniero industrial y de sistemas con maestría en desarrollo organizacional por la Universidad de Monterrey. Desde 2003 es escritor de mensajes para redes sociales de la Arquidiócesis de Monterrey.

El evento iniciará a las 9 de la mañana el próximo 22 de mayo. Tiene un costo de 5 dólares por inscripción y 20 dólares por el curso. Para más información, haga clic aquí .