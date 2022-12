Lanzan helado con sabor a marihuana en honor a Bob Marley

Ben & Jerry's anunció el lanzamiento del producto en pocos días. No tendrá cannabis, así que quienes lo disfruten no sentirán los efectos asociados a la planta.

De acuerdo con la compañía, diversas barreras jurídicas hicieron imposible sumar el componente activo de la marihuana al producto.



Sin embargo, la compañía aseguró que sus expertos han logrado crear una fórmula que le brindará a quien pruebe el helado una sensación de sabor similar a la de la planta.

El helado se comercializará con el sabor ‘One love’ en homenaje al jamaiquino Bob Marley, el mítico cantante de reggae fallecido hace 36 años.

Parte de las ganancias serán destinada a financiar la fundación jamaiquina ‘One Love’ que promueve el empoderamiento de jóvenes en Jamaica.

Ben & Jerry's es la cuarta marca de helados más comercializada en el mundo con más de 1.232 millones de dólares en ventas. Solo es superada por Cornetto (US$ 1.595 millones), Häagen-Dazs (US$ 2.086 millones) y Magnum (US$ 2.540 millones). Estos datos, según la consultora IBISworld.