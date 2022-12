Las calles de Google Maps se convierten en el laberinto de Pac-Man

Las calles virtuales de Google Maps se están convirtiendo en el laberinto de Pac-Man en conmemoración del Día de los Inocentes que celebra el miércoles en Estados Unidos.

Google agregó la opción de convertir su popular servicio de mapas en el videojuego desde el martes temprano, más o menos cuando ya es 1 de abril en Asia. Este día se ha convertido en uno donde el gigante de internet aprovecha para mostrar su lado juguetón e inyecta más frivolidad a sus sitios.

La función en Google Maps permite a los visitantes dar click en un símbolo de Pac-Man abajo a la izquierda de la pantalla para activar el videojuego en cualquier lugar que se teclee en la barra de búsqueda. Como sucede desde hace casi 35 años, Pac-Man se come los puntos amarillos mientras trata de huir de los fantasmas Pinky, Blinky, Inky y Clyde.

Puede jugarse en Google Maps en computadoras de escritorio o en dispositivos móviles que tengan la más reciente actualización de la aplicación, ya sea para el iOS de Apple o Android de Google.

No es la primera vez que los ingenieros de Google Inc. rinden tributo a Pac-Man. En mayo de 2010, lo incluyeron como doodle, la animación que aparece la página de inicio de Google.

El Pac-Man en los mapas tal vez no sea lo único que haga Google por el Día de los Inocentes, dado el colorido pasado de la empresa con sede en Mountain View, California. Entre otras cosas, Google ha prometido introducir la búsqueda por olores, proveer una herramienta de traducción para animales y avisos de empleo en la luna.