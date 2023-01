“Las dictaduras caen de un momento a otro”: Elliott Abrams

El enviado especial de EE. UU. para Venezuela añadió que la retórica sobre intervención militar “no viene de Washington sino de Caracas y Moscú”.

Estados Unidos anunció hoy medidas adicionales en esta campaña de presión hacia el régimen Maduro. El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra seis generales y el Departamento de Estado anunció restricciones de visados. ¿Cuántas fueron y quiénes son los afectados?

“Revocamos cerca de 50 visas, ya hemos tomado decisiones así en el pasado y vendrán más a futuro. Estas son personas que son parte del régimen y sus familiares. Son personas que por sus actividades en el régimen, entre estos abusos a los DD. HH., ataques contra la democracia y corrupción, no queremos en Estados Unidos”.

A propósito de sus contactos con Caracas, ¿se ha reunido usted con el expresidente Maduro?

“Yo no he estado en Caracas en esta función y estamos intentando evitar específicamente una cosa, y es la noción de que esto es un tema entre Estados Unidos y Venezuela. No lo es. 54 países apoyan al presidente interino Guaidó, es un movimiento internacional para apoyar al pueblo venezolano y su búsqueda de la libertad. No es entre Estados Unidos y Maduro. No es entre Estados Unidos y el régimen”.

Sin embargo, ¿se han discutido opciones o incentivos para que el régimen Maduro deje el poder?

“La Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía, y eso es muy importante. Lo que nosotros reiteramos es que cuando se imponen sanciones, el Departamento del Tesoro siempre recuerda que son reversibles. Las sanciones no son permanentes. Si cambian el comportamiento por el que fueron sancionados, por ejemplo, si usted apoya el régimen y decide ponerse del lado del pueblo venezolano, las sanciones se eliminan”.

¿Estados Unidos está preocupado por el regreso de Juan Guaidó a Venezuela?

“SÍ, personas del régimen han dicho que cuando regrese a Venezuela será detenido. Entonces por supuesto que estamos preocupados. El está en todo su derecho de regresar a Venezuela, como cualquier ciudadano, y tiene el derecho de vivir allá libremente. El régimen no respeta eso. Estamos preocupados por su seguridad. Creo que si lo llegaran a detener, habría una reacción abrumadora del pueblo en Venezuela y creo que también veríamos una respuesta internacional contundente”.

Existe frustración en torno a, por ejemplo, la resolución de Estados Unidos que fue vetada ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Hay frustración frente a las vías diplomáticas para lograr algún tipo de consenso sobre Venezuela?

“No. En el Consejo de Seguridad de la ONU se presentó la resolución de Estados Unidos que obtuvo nueve votos, es decir, fue aprobada…pero fue vetada por China y Rusia. Luego los rusos presentaron una resolución, y solo consiguieron cuatro votos, que es patético. Lo que pasó en el consejo demuestra que sí, Maduro aún tiene a Rusia de su lado, pero está perdiendo apoyo internacional. Si usted compara dónde estamos hoy a dónde estábamos hace seis semanas es increíble que 54 países apoyen la Asamblea Nacional y a Juan Guaidó. Nadie nunca se hubiera imaginado eso. Así que no, no estamos frustrados.

Señor Abrams, dice usted que no hay límites en el tiempo pero ¿no hay algún tipo de plazo o fecha límite que consideren prudente sobre cuándo efectivamente saldría Maduro del poder?

“No. Uno nunca sabe con las dictaduras. Muchas veces parecen estar estables y de la nada caen. Tomo como ejemplo a Mubarak en Egipto. Nosotros aquí en el Departamento de Estado estábamos diciendo semanas antes de su caída ‘Egipto es un país estable’, y, de la nada, colapsó. Así que creo que estamos en una situación en que la gente está diciendo, "Maduro sigue ahí, Maduro sigue ahí" y de la nada ya no lo estará. Reitero, quisiera que ese día fuera mañana pero nosotros estamos apoyando al pueblo venezolano y ellos no están renunciando a su lucha por la democracia”.

Parece haberse calmado la retórica entorno a la posibilidad de una intervención militar. ¿Qué dice al respecto?

“Consideró que la retórica en torno a una intervención militar nunca vino de Washington, sino de Caracas, del régimen, y de Moscú, allí no hay ninguna sorpresa. ¿Por qué lo hacen? Están intentando dividir esta coalición internacional al decirle a la gente, "ustedes piensan que están apoyando a Guaidó pero en la realidad los gringos lo están intentando manipular para apoyar una invasión".

Estos son disparates, la política de Estados Unidos es apoyar al pueblo de Venezuela, la democracia en Venezuela, a la Asamblea Nacional a través de canales políticos, diplomáticos, financieros y económicos.

Finalmente, frente a los señalamientos de Rusia y Venezuela que utilizan su papel en la crisis de los Irán-Contra como una manera de justificar que las ayudas humanitarias son una intervención militar disfrazada, ¿qué les responde?

Son más tonterías del régimen y de Moscú. Había muchos periodistas en esos aviones podían ver con sus propios ojos que lo que había eran medicinas para niños, estamos hablando de comida, alimentos altos en nutrición, kits médicos para el pueblo de Venezuela. Así que es una vergüenza que intenten negarles esas ayudas que necesitan tan desesperadamente.