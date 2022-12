Las frases de los condenados a muerte segundos antes de ser ejecutados

El Departamento de Justicia de Texas publicó en su página web la información sobre 500 ejecutados, desde el 12 de julio de 1982 hasta el 26 de junio del 2013.

El estado lidera la cantidad de ejecuciones en Estados Unidos.

Las frases

"No llores, te estaré esperando al otro lado", Domingo Cantu en 1999 tras ser condenado a la pena capital por agresión sexual y asesinato de una mujer de 94 años.

"Te quiero, quiero que sepas cuánto te quiero. Todo va a ir bien, va a ir bien. Eso es todo", dijo Alvin Crane a su amada antes de ser ejecutado en 1988.

"Esta es la igualdad en la Justicia americana. La vida de un mexicano no vale nada. Esta es su igualdad", afirmó el latino Henry Porter, condenado a muerte en 1985 por matar a un policía.

"Solo pido que la familia me perdone. No sé por qué lo hice. No entiendo por qué lo hice. Espero que puedan vivir sus vidas sin odio": Michael Sidala antes de morir en febrero de 2010. Había matado a un hombre y luego había violado y matado a su mujer.

"Que Dios se apiade de todos nosotros. Por favor no se odien los unos a otros", aseguró R. Charm, muerto en julio de 2011 por haber violado a una vecina.

"Gracias a todos los que me han ayudado. Al reverendo Camp, mi guía espiritual. Esto no es una pérdida, es una victoria. Voy a casa con Jesús": McCarthy momentos antes de su muerte.

Aquí otras declaraciones:

"Ojalá pudiera morir más de una vez para decirte cuánto lo siento" - Karl Chamberlain.

"Esto no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo para que tú y yo estemos juntos para siempre. Los quiero a todos". - James Jackson.

"Señor Jesús, recibe mi espíritu" - David Ray Harris.

"Es un buen día para morir. Entré aquí como un hombre y me voy de aquí como un hombre" - Earl Behringer.

"Mi juicio no fue justo. No fue justo. Mintieron en mi contra" - Markham Duff-Smith.

"Estos ojos se cerrarán, pero se abrirán de nuevo" - Carroll Parr.

"Madre, no llore. No hay razón para llorar. Todo el mundo muere. A todo el mundo le llega su momento, no te preocupes por mí". - Beunka Adams.

Me gustaría dar las gracias y pedir bendiciones para todos los hombres que están en prisión y han compartido mis luchas y han permitido que les ayude". - Jessel Turner.

"Lo he dicho desde el principio y lo diré de nuevo: soy inocente. No he matado a nadie". - Kenneth Ransom.