Las nueve universidades más prestigiosas de EE. UU. se pelean por esta joven

Mientras que muchos estudiantes de la edad de Ifeoma White-Thorpe sufren porque no saben si pasarán o no, ella lo hace porque no sabe cuál escoger.

"Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, Cornell, Upenn, Columbia, Stanford y Brown; yo estaba temblando, estaba como ¡Oh Dios mío!, ¡Dios mio!”, explica la estudiante.

Esta joven de 16 años, estudiante de un colegio en New Jersey, fue aceptada en 9 universidades, un lujo que muy pocos estudiantes se pueden dar.

Ifeoma pasó en todas las instituciones educativas de la "liga de hiedra", un grupo de universidades que sobresalen por su excelencia académica, elitismo, por su antigüedad, y admisión selectiva. Así como también a la prestigiosa Stanford.

"Quiero entrar en la salud global y estudiar Biología, así que muchos de ellos tienen grandes instalaciones de investigación, y pensé que podía intentarlo y aplicar", dice.

Ahora, luego de ser aceptada, deberá tomar una decisión que podría decantarse por el lado económico.