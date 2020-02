“Las personas tienen miedo de acercarse el uno al otro”: colombiano que vive con su familia en Wuhan

Del edificio donde vive Edison Mahecha solo puede salir a la calle una persona por apartamento cada tres días. Pide volver al país, pero con su esposa e hijos.

Noticias Caracol logró comunicarse con este colombiano que reside en Wuhan, ciudad epicentro del brote del nuevo coronavirus que ya deja 1.017 muertos en China. Relató cómo es estar en esa ciudad y lo que le pide al gobierno Duque.

¿Cómo es la vida en Wuhan?

Nos encontramos en cuarentena desde hace más de dos semanas. Sí se puede salir, pero solo a comprar comidas, no nos podemos transportar por la ciudad porque está bloqueada. No hay servicios públicos, no hay trenes, no hay taxis, no nos podemos movilizar en carro, solamente los que están ayudando al gobierno colombiano movilizando ayudas humanitarias.

¿Qué ha pasado con la promesa del gobierno colombiano de sacarlos de ese punto?

Ese tema lo venimos discutiendo desde la primera promesa que nos hicieron, que fue el 5 de febrero, con la que el gobierno chino no estuvo de acuerdo con la salida de nosotros vía terrestre. De ahí para acá nos han venido ofreciendo que posiblemente podamos salir por aire, pero en sí no hay nada concreto. Nada definido hasta el momento.

¿Es difícil comunicarse?

Es un poco complicado manejar lo que es el Facebook, el Instagram, WhatsApp, todo eso. Hay que tener unos programas especiales y esos programas hay que pagarlos.

¿El gobierno colombiano contempla cobijar a su esposa e hijos, que son de origen chino?

He recibido comentarios por parte de funcionarios de la embajada de Colombia que me han dicho que tenga en cuenta que mi familia es ‘mix’ y que posiblemente la evacuación es solo para colombianos. Espero de todo corazón que mis hijos y que mi esposa también tenga los mismos derechos que tengo yo como colombiano. Tengo un niño de 5 años y medio y una niña de cuatro años y medio; la niña es colombiana, nació en Bogotá. Mi niño nació en Wuhan.

¿Cómo es el tema del tapabocas, teniendo en cuenta la información sobre desabastecimiento?

Sí, ya es difícil conseguir tapabocas en las calles. Es un poco complicado. La embajada nos hizo llegar a los 14 colombianos 24 tapabocas más o menos hace cuatro días y nos han enviado creo que 14 tapabocas más que no han llegado, están en camino.

Se trata de un tapabocas que puede usarlo de pronto más de una vez porque son como de tela.

¿Cómo viven la situación, por ejemplo, cuando hay que salir a mercar?

La ciudad está totalmente vacía. Las personas están cubiertas desde los ojos. Usan tapabocas, gorros, muchos usan guantes. Las personas tienen miedo de acercarse el uno al otro porque dicen que el virus se puede contagiar a dos metros de distancia. Es un poco difícil la situación.

Yo vivo en un área que se llama Hanyang, donde se construyó en dos semanas el hospital para 2.500 camas. Yo vivo a cinco minutos en carro. Un poco más angustiados porque los contagiados están bien cerca de donde habitamos.

¿Cómo subsisten si no pueden salir a trabajar?

Es bien complicado, toda la ciudad está cerrada. No hay colegios, ninguna empresa está abierta. Los únicos que pueden abrir son los supermercados. Yo por mi parte soy profesor de inglés, entonces en estos momentos no puedo, lógicamente, trabajar.

¿Cómo y dónde vive?

Yo vivo en un edificio de 34 pisos y en este edificio ya han sacado 8 personas contagiadas.

Hemos visto acá en las redes sociales que la cantidad de contagiados no hay dónde acomodarlos y que ellos están usando hoteles, universidades, coliseos y están albergando camas para poder atenderlos a todos.

¿Se han sentido apoyados por la embajada de Colombia?

Ellos nos han estado llamando y tenemos un grupo interno por un medio donde nos comunican e informan sobre lo que está ocurriendo, sobre prevenciones, pero lo que queremos los colombianos que estamos aquí es una evacuación pronta para poder estar más seguros.

A partir de hoy solo podemos salir cada tres días, nos pusieron esa restricción en el edificio. Cada tres días una persona por casa, por apartamento.