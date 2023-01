Las teorías conspirativas con las que han intentado negar que el hombre pisó la Luna en 1969

En Rusia muchos creyeron que las imágenes del Apolo 11 alunizando no eran más que un montaje de Hollywood. Es más, aún lo piensan así.

Las teorías de que todo fue una conspiración abundaron especialmente en dicho país. Allí vieron el trabajo de la NASA como una forma de dar impresión de supremacía estadounidense en medio de la tensión entre Moscú y Washington, en plena Guerra Fría.

Días después de ese paso histórico para la humanidad, encuestas revelaban que seis de cada diez rusos creían que era todo mentira y lo mismo pensaban 1 de cada 20 estadounidenses.

‘Nunca fuimos a la Luna’ es uno de los primeros libros que negaban dicha hazaña y dudaban de la capacidad de la NASA. Lo escribió el exmilitar estadounidense Bill Kaysing. También fue popular ‘¿Un pequeño paso? La gran trampa de la Luna y la carrera para dominar la Tierra desde el espacio’, del alemán Gerhard Wisnewski.

Además, se hicieron documentales como el francés ‘Operación Luna’, que aseguraba que el Apolo 11 fue un engaño ideado por el entonces presidente Richard Nixon.

Son en realidad muchas las publicaciones que en su momento dijeron que se trató de un montaje creado no solo para que pareciera que EE. UU. ganaba la carrera espacial, sino para desviar la atención de la Guerra de Vietnam, de los gastos de la NASA y hasta de la supuesta existencia de extraterrestres.

Las imágenes no muy nítidas y la falta de estrellas en el firmamento eran supuestamente las pruebas de que el alunizaje nunca sucedió, a pesar de las explicaciones de los científicos.

Esas presuntas mentiras quedarían desvirtuadas cuando sondas espaciales captaron imágenes de restos del Apolo 11 sobre la Luna en el 2009. No obstante, ese mismo año una encuesta reveló que la mitad de los rusos seguían sin creer en la operación y un cuarto de los ciudadanos británicos tampoco pensaban que era cierto. En Estados Unidos, la cifra de incrédulos era del 6% de la población.

Cincuenta años después de la llegada del hombre a la Luna todavía hay quienes creen que jamás sucedió.

