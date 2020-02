A latigazos, mamá castigó a joven que descubrieron robando en centro comercial

El adolescente sorprendió con su reacción tras recibir los azotes frente a toda la comunidad. “Es la primera y última vez que lo hago”, dijo llorando.

El hecho sucedió en Huamachuco, una ciudad en el norte de Perú, y quedó registrado en video.

En las imágenes se ve cómo una madre campesina reprende al joven, que fue detenido cuando pretendía robarse un celular de un local.

“Las malas juntas te llevan por un mal camino, tu mejor amigo es tu madre y es Dios”, dice la mujer a su hijo antes de castigarlo.

Luego, hace que se ponga boca abajo y lo golpea cuatro veces con un látigo.

“Por qué tenías que coger el celular que no era tuyo. Hijito, tú no te has quebrado ni las manos ni las patas para que no puedas trabajar por un celular”, le cuestiona su mamá.

Después del castigo, el menor se levantó y abrazó a su madre. Finalmente pidió disculpas y prometió no volver a robar.