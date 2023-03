Latina triunfa con su emprendimiento en Estados Unidos: “Limpiar casas es un arte”

A sus 13 años de edad, la mexicana Mónica Ruiz emigró junto a su familia a Estados Unidos con la promesa de un mejor futuro, pero debido a sus posibilidades económicas limitadas no pudo acceder a una educación formal que le permitiera convertirse en profesional. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que la mujer se valiera como emprendedora y sacara adelante un negocio con el que hoy triunfa.



Mónica Ruiz empezó limpiando casas hace 10 años, ganándose aproximadamente cien dólares diarios por atender un solo domicilio. Al principio, esto le parecía suficiente para vivir, ya que no tenía muchas ambiciones, pero con el tiempo empezó a darse cuenta de que podía ir más allá y tener un cubrimiento mayor para ganar un poco más de dinero.

Durante la pandemia, la mujer empezó a ver videos de TikTok donde otras personas compartían sus experiencias en este trabajo, hablando mientras desempeñaban las funciones de limpieza en las casas de sus clientes. A medida que se iba sumergiendo en los clips, iba descubriendo la cantidad de contratos que tenían los protagonistas diariamente y vio en ellos una oportunidad para empezar.

Con sus habilidades de conversación, comenzó a grabarse mientras aseaba, dando tips y recomendaciones de limpieza dentro del hogar, que poco a poco le fueron sumando seguidores en la plataforma de video. Un día, uno de sus contenidos se viralizó y llegó hasta su sobrino, que le sugirió registrarse como creadora dentro de TikTok para monetizar el material audiovisual.

Así comenzó el éxito de Mónica, que ya cuenta con más de 790.000 seguidores en la red social y atiende de 20 a 30 casas por día. Ante la creciente demanda, la mujer de 44 años decidió abrir su propia compañía de aseo, llamada ‘Moni Ruiz Cleaning’, donde subcontrata empleadas para atender los diferentes hogares.

De acuerdo con la emprendedora, esta tarea no está diseñada para todo el mundo ya que muchas cosas no son de sentido común, sino de mirar detalladamente cuáles son las necesidades de cada domicilio. “Limpiar casas es un arte”, comenta Mónica y añade que no es lo mismo que los dueños de la casa la limpien a que contraten a una persona que llegue hasta los rincones que muchas veces se ignoran.

Su experiencia le ha dotado de habilidades para el aseo, que comparte con sus seguidores para que lo apliquen en las casas. “Luego de diez años, te das cuenta de los detalles que más se fija el cliente”, afirma, es por esto que instruye a sus empleadas en los parámetros de limpieza que deben tener en cuenta al momento de atender un servicio.

El tiempo de trabajo por casa es de máximo dos horas, “en una hora y 40 minutos limpiamos una mansión”, asegura Mónica. Durante este proceso, ella y sus empleadas mueven sillas, levantan alfombras, tienden camas y sacuden cada rincón que pueda acumular polvo en el hogar. Aunque la emprendedora sigue utilizando sus manos para el trabajo duro, su función principal es conseguir clientes y empleadas para atenderlos.

En los ojos de Mónica se refleja su pasión por el servicio y la emoción por seguir trabajando en el oficio que muchas personas se niegan a realizar. Para la mujer, que confesó en algún punto no tener ambiciones, “no hay límites para el trabajo”. “La historia mía es la historia de muchas personas que no tuvimos estudio, pero no quiere decir que no podamos ganar bien”, finaliza.