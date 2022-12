Latinos en EE. UU. están preocupados por incremento de incidentes racistas

En los últimos días, se han registrado varías denuncias de discriminación. Uno de estos casos se presentó en Miami.

La víctima del más reciente incidente fue Yosmani Hernández, quien pese a vivir desde hace dos años en Tampa, fue recriminado en un almacén cuando iba a comprar cigarrillos.

“¿Tiene papeles?”, le preguntó el cajero cuando se dio cuenta de que hablaba español.

"¿Cómo tú le vas a preguntar a un comprador si tiene papeles?, eso no está bien”, reprochó Hernández.

“Esto ha sido demasiado estresante, demasiado fuerte. Que esto sirva de escarmiento para que pare un poco la injusticia”, declaró la madre del joven discriminado.

Sin embargo, no se trata del único caso que ha saltado a la palestra. Hace unos días, un hombre que montaba en su bicicleta fue atropellado por un conductor. El uniformado que llegó al sitio en vez de ayudarlo y pedir una ambulancia, cuestionó su legalidad y permanencia en Estados Unidos.

Así, la víctima del accidente terminó detenido y a la espera de su deportación.

El mismo policía, días después, paró a un conductor por una infracción y al ver que era indocumentado lo entregó a inmigración. Estas acciones han generado indignación y temor entre la comunidad latina...

"Es una caza de brujas, ¿me entiendes? Esto no puede ser, estamos volviendo a la época medieval”, reprochó David Vidal, un peruano que reside en Miami.

La principal preocupación manifestada por latinos en Estados Unidos, es que ya no sólo deben temer que la Policía llame a las autoridades de inmigración sino, también, a que cualquier xenófobo los acuse en las calles y terminen detenidos.