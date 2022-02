Le amputan las piernas a un joven tras ingerir comida en mal estado

En Massachusetts, Estados Unidos , un joven de 19 años ingresó a una UCI luego de presentar shock séptico, insuficiencia multiorgánica y erupción cutánea. Los médicos llegaron a la conclusión de que tenía una grave infección por causa de meningococo y tuvieron que amputarle las piernas.

Esta infección bacteriana le generó coágulos en la sangre y fallas en los riñones.

De acuerdo con la revista ‘ The New England Journal of Medicine ’, el afectado adquirió esta bacteria tras ingerir una pasta con pollo que un amigo le había dejado en la nevera la noche anterior.

Por fortuna, el joven no perdió la vida, sin embargo, tuvieron que amputarle las piernas hasta la altura de la rodilla y algunos dedos de la mano.

"El joven fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos por vómitos biliosos o de color rojo-marrón. Dolor abdominal y los vómitos fueron seguidos por la aparición de escalofríos, debilidad generalizada, dolor torácico, disnea, cefalea, rigidez de cuello y visión borrosa", señaló el informe médico de dicha revista.

Además, el amigo que vivía con el joven de 19 años también había comido este alimento, no obstante, solo presentó vómito.

El paciente que perdió sus piernas "fumaba dos paquetes de cigarrillos semanales, fumaba marihuana a diario y tomaba dos bebidas alcohólicas aproximadamente por semana. Consumía dextrometorfano y difenhidramina de forma recreativa, pero no consumía otras drogas ilícitas", añadió el informe de ‘The New England Journal of Medicine’.