“Le dije bromeando que me sorprendía que no fuera él”: sobreviviente a Nikolas Cruz tras tiroteo

Alexa Miednik narró así su encuentro con el señalado asesino de 17 personas en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Florida.

“Él era problemático en la secundaria, así que cuando lo vi le dije bromeando que me sorprendía que no fuera él quien lo hizo, solo me dijo: ‘¿uh?’”, recordó la joven que sobrevivió al tiroteo.

“No tengo palabras, lo conozco desde la preparatoria, siempre fue amable conmigo. Definitivamente debe pagar por lo que hizo”, agregó.

Otros jóvenes también narraron los momentos de horror que sufrieron a causa de Nikolas Cruz.

FBI había sido advertido del perfil criminal de Nikolas Cruz, autor... “No sé cómo estamos vivos”, declaró Bruna Aleveda, testigo de cómo su excompañero le disparó a un profesor.

“Durante 30 minutos estuvimos solo orando y llorando, luego vino la policía y pudimos de salir”, agregó.

“Abrimos la puerta para que pudieran entrar compañeros que estaban en el pasillo, en la línea de fuego, e hicimos barreras para protegernos, cubriéndonos con lo que había, con sillas, no era mucho, pero era mejor que nada”, relató Sot Colton.

“Era muy dramático verlo, pero una chica tenía una herida en la cara, la gente estaba sangrando en las piernas, había sangre en todas partes”, contó otra estudiante.

“En el camino de ser evacuados vi dos cadáveres en el piso”, dijo Nicole Healey.

Pero también están las historias de aquellos que no sobrevivieron y de algunos que se sacrificaron por los jóvenes.

Aaron Feis, el entrenador que usó su cuerpo para proteger a alumnos...